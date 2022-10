Marta Flavi finisce in lacrime Ballando con le stelle/ È crisi con Simone Arena?

Ballando con le stelle 2022, la coppia Marta Flavi e Simone Arena non funziona

Che succede alla coppia Marta Flavi e Simone Arena, a Ballando con le stelle 2022? Il dancing show di Rai Uno, condotto da Milly Carlucci con la collaborazione speciale di Paolo Belli, durante la seconda puntata del 15 ottobre 2022, vede la coppia di partner di ballo finire sull’orlo di una crisi, che potrebbe preludere ad un ritiro o all’eliminazione dei due. A lanciare i segnali di un inizi di crisi é nella -diretta del sabato sera – una clip, che immortala le esclusive immagini di una settimana di alti e bassi registratisi in sala prove, per i due partner di ballo, ovvero la conduttrice di Agenzia matrimoniale ed ex moglie di Maurizio Costanzo, e il ballerino professionista nel corpo di ballo a Ballando con le stelle. Marta Flavi e Simone Arena si fermano nel mezzo delle prove pre-gara, per via della showgirl, che fa difficoltà a ricordare i passi di danza impartite dal maestro. E il problema mnemonico mette a serio rischio la corsa dei due verso la finale di Ballando con le stelle. Non a caso Marta Flavi finisce in lacrime. Lascerà il dancing show?

Lei non si sarebbe mai aspettata che Ballando con le stelle si rivelasse un’esperienza tanto dura. Ma Simone Arena non demorde, prima di rinunciare all’impresa di duettare con Marta Flavi. “Non mi fare uscire pazzo”. E ancora: “Rifai tutto il pezzo. Marta devi ripassare le cose, io non posso fare più nulla”. Simona Izzo non nasconde di aver vissuto un momento di sconforto, finendo in lacrime: “Ho avuto un giorno in cui sono stata proprio in crisi e siccome dietro i vetri ci sono le telecamere, a me veniva da piangere, ma non ho dato la soddisfazione di farmi vedere piangere. Mi sono tolta il microfono, sono uscita e ho pianto fuori. Simone è bravissimo ma gli è capitato un carciofo”.

Ballando con le stelle affonda Marta Flavi e Simone Arena

Terminata la settimana altalenante di prove, la coppia si esibisce portando a casa una performance non proprio edificante. Dalla giuria, Fabio Canino dà 5 e motiva l’insufficienza: “Era come se tu ballassi con il freno a mano tirato”, ma Marta Flavi spiega di avere una costola incrinata. Carolyn Smith, dà 2, con un giudizio perentorio: “La prima parte era assente, mi aspettavo qualcosa che fosse più all’interno del ballo. Mancava un po’ di creatività, era priva di energia. Non adeguata per me”. Ivan Zazzaroni dà 5: “Durante l’esibizione sei cresciuta, poi sei ricascata. Era poco dinamico come boogie”. Infine, Selvaggia Lucarelli dà 4 e Guillermo Mariotto addirittura zero, seppur apprezzando l’outfit della showgirl. Questo per un totale deludente di 16 punti. Cosa ne sarà della coppia, in balia degli up & down?

