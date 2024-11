Perché Marta Flavi non ha mai avuto figli? Il dramma della conduttrice

Il più grande rammarico di Marta Flavi è stato quello di non aver avuto figli nella sua vita, ma non è stata una scelta per la conduttrice, bensì una tragedia. Negli anni passati, infatti, ha raccontato il suo dramma, quello di aver perso quattro bambini. Nel corso della sua vita ha lottato per diventare mamma, ma non c’è riuscita, tanto da vivere tutto ciò come la tragedia della sua vita. “Mi sono operata due volte, ho perso quattro bambini“, raccontò all’Adnkronos, definendola “una cosa molto brutta” che inevitabilmente l’ha segnata per sempre.

La sua vita privata è stata spesso motivo di discussione a livello di gossip per le sue frequentazioni, anche perché è stata la terza moglie di Maurizio Costanzo, ma comunque non ha mai avuto figli. Peraltro, ha maturato la consapevolezza di non essere riuscita a realizzare il suo sogno anche perché si è trovata in un’epoca in cui la scienza non poteva aiutarla come invece fa ora con molte coppie. “Purtroppo erano altri tempi e la tecnologia applicata alla medicina non esisteva“, raccontò Marta Flavi.

Marta Flavi e il dolore di non essere diventata mamma

Una confessione amara quella di Marta Flavi, su cui tra l’altro non si è soffermata a lungo in questi anni perché è un dolore che l’ha segnata profondamente. Riguardo le cause o i fattori che le hanno impedito di diventare mamma, la conduttrice non si è mai aperta del tutto, limitandosi a dichiarare di essere stata sottoposta a due interventi, di cui però non ha fornito i dettagli.

D’altra parte, ha lasciato intendere che probabilmente con l’evoluzione recente della medicina e della tecnologia scientifica, avrebbe probabilmente avuto delle occasioni per poter provare a coronare quel suo desiderio che purtroppo si è trasformato in un rammarico e in una cicatrice che l’ha segnata per sempre.

