MARTA FLAVI PERDE A I SOLITI IGNOTI/ In fumo 113.550 € per lo Spallanzani

Marta Flavi è stata l’ospite “vip” dell’ultima puntata di Soliti Ignoti-Il ritorno di stasera, il gioco televisivo condotto da Amadeus su Rai 1. Ci è mancato davvero un pelo per vincere la cifra in palio, questa volta davvero alta: 133.500 euro che sarebbero andati in beneficenza all’ospedale Spallanzani di Roma. Un aiuto davvero necessario per aiutare la struttura in prima linea nella battaglia contro il coronavirus.

La conduttrice televisiva è scivolata giusto all’ultimo, nella sfida finale, quella che consiste nell’abbinare il “parente misterioso” ad uno degli ignoti in gara. La Flavi ha indicato l’ignota numero 4 come madre della ragazza che ha interpretato il ruolo di parente misterioso. Ma in realtà, questa era figlia dell’ignoto numero 5.

UNA DELUSIONE COCENTE PER MARTA FLAVI

È stata grandissima per Marta Flavi, che fino a quel momento aveva gareggiato benissimo. Infatti era riuscita ad accumulare un premio davvero alto, come non si vede spesso nella trasmissione. Ad aumentare il dispiacere c’è stato il fatto che la cifra sarebbe stata devoluta in beneficenza per un nobile scopo. “Eri andata molto vicino alla risposta giusta, Marta. Sei stata comunque molto brava! Mi dispiace” sono state le parole di consolazione dette da Amadeus. Il conduttore televisivo, molto amato dagli italiani, pare inoltre che stia pensando se rinunciare alla conduzione del Festival di Sanremo. Il motivo sono state le forti polemiche riguardanti la presenza o l’assenza del pubblico per questioni legate all’emergenza sanitaria.



