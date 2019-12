Marta Naddei, morta a 33 anni la giornalista di Salerno/ Incidente in scooter fatale

Grave lutto nel mondo del giornalismo: è morta la collega Marta Naddei. Aveva solo 33 anni ed è deceduta ieri dopo essere stata vittima due giorni fa di un incidente stradale nei pressi del lungomare di Salerno, una caduta con il suo scooter. Stava rientrando verso casa dopo una serata passata in centro, quando, non si sa bene per quale motivo, forse una folata di vento, forse una distrazione o forse una buca, ha perso il controllo del proprio mezzo schiantandosi contro un palo. Un impatto violentissimo, anche se il motorino è rimasto praticamente illeso, e quando soccorsa, alle 4 di notte, le sue condizioni erano già disperate. Trasportata d’urgenza presso l’ospedale Ruggi, morirà alle ore 15:00 di ieri pomeriggio a causa di un arresto cardiaco.

MARTA NADDEI E I NUMEROSI MESSAGGI DI CORDOGLIO

Redattrice molto conosciuta soprattutto in quel di Salerno e Napoli, lavorava per Le Cronache e L’ora di Cronache, e insieme ad Andrea Pellegrino aveva scritto un libro «Il sistema Salerno – La cupola del potere tra politica e imprenditoria». Una volta appresa la notizia sono stati numerosi i messaggi di cordoglio all’indirizzo di Marta e della sua famiglia, soprattutto da parte di colleghi che nella giornata di ieri si erano recati presso l’ospedale dove era ricoverata, sperando nel miracolo di Natale che purtroppo non è arrivato. Un dolore immane per l’ambiente, una tragedia senza fine per la famiglia, mamma, papà, fratello e sorella. Come ultimo gesto d’amore, la famiglia ha dato il permesso di prelevare le cornee, di modo che una parte di Marta vivrà ancora in qualcun altro. Come ricorda l’edizione online de il Mattino, alle ore 13:00 di oggi si terranno i funerali presso la chiesa di Santa Margherita.

