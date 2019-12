Pietro Genovese, chi è?/ Incidente mortale Roma, figlio del regista Paolo in lacrime

Nuovi aggiornamenti sulla tragedia di Roma registrata tra la notte tra sabato e domenica. Pietro Genovese, figlio del noto regista Paolo, ha investito e ucciso due ragazze di 16 anni – Gaia e Camilla – ed è risultato positivo ad alcol e droga: il 20enne è indagato per omicidio stradale e il suo telefono è stato sequestrato dalle forze dell’ordine. Ma chi è Pietro Genovese? Tutti conoscono il padre, regista di film come Perfetti sconosciuti e The place, ma nelle ultime ore anche il giovane è finito sulle principali pagine dei quotidiani, purtroppo non per meriti artistici. Accompagnato in ospedale sotto choc dopo l’incidente tra le lacrime, Pietro ha affermato di non aver visto le due vittime e di essere passato con il semaforo verde. A fare chiarezza sulla dinamica del dramma ci penseranno gli investigatori, ora conosciamo meglio chi è il figlio di Paolo Genovese…

PIETRO GENOVESE, CHI E’ IL FIGLIO DEL REGISTA PAOLO

Pietro Genovese ha frequentato il liceo Mameli e, come spiega Il Giornale, gioca a rugby ed è un grande appassionato di cinema, probabilmente grazie al padre Paolo. Il 20enne è affetto dal Morbo di Chron, una patologia infiammatoria dell’apparato dirigente che può colpire qualsiasi parte del corpo. Per il momento non esiste alcun farmaco che possa curare chi è affetto dalla malattia: per sensibilizzare e raccontare la patologia, Paolo Genovese recentemente aveva accettato di girare uno spot. «Ho deciso di sposare questa causa fondamentalmente per un motivo familiare, perché mio figlio maggiore, Pietro, è affetto dal morbo di Crohn. Quando sono entrato in contatto con il professore Alessandro Armuzzi, che lo ha in cura, col tempo ho capito la gravità e la problematicità di questa malattia», le sue parole ai microfoni di Dire.

