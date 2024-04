Marte, Nasa oggi farà importante annuncio?/ Diretta video streaming: “Ricerca di segni di vita continua”

La Nasa sta per fare un grande annuncio su Marte? C’è grande attesa riguardo la conferenza stampa fissata alle ore 19 italiane di oggi, lunedì 15 aprile 2024. L’agenzia spaziale Usa dovrebbe dare aggiornamenti sulla missione Mars Sample Return, iniziata nel febbraio 2021 quando il rover Perseverance della Nasa è atterrato sulla superficie marziana. Da allora si è mosso insieme a Ingenuity Mars attorno al cratere Jezero, raccogliendo campioni di roccia. Il piano originale prevedeva che la Nasa mandasse un altro lander per la raccolta dei campioni da Ingenuity per riportarli sulla Terra per le analisi.

Comunque, gli scienziati della Nasa ritengono che questi campioni abbiano un altissimo valore dal punto di vista scientifico e potrebbero servire a scoprire le condizioni meteorologiche e climatiche di Marte nel lontano passato. «Il rover Perseverance della Nasa sta raccogliendo campioni scientifici interessanti che aiuteranno gli scienziati a comprendere la storia geologica di Marte, l’evoluzione del suo clima e a prepararsi per i futuri esploratori umani. Il ritorno dei campioni aiuterà anche la ricerca della Nasa di segni di vita antica», ha dichiarato l’agenzia spaziale americana nel comunicato con cui ha annunciato la conferenza stampa.

IN ARRIVO AGGIORNAMENTI SULLA MISSIONE MARS SAMPLE RETURN

Finora Perseverance ha raccolto 24 campioni della superficie di Marte, tra cui 21 nuclei di roccia, due campioni di regolate e un campione atmosferico. La maggior parte di questi campioni sono conservati a bordo di Perseverance, anche quelli considerati di maggior valore. Per l’agenzia spaziale, i campioni potrebbero finalmente aiutare a rispondere a una delle più grandi domande senza risposta: c’è o meno vita oltre la Terra? Eppure, la missione sul Pianeta Rosso era stata messa in dubbio l’anno scorso, in quanto era stata criticata da un rapporto indipendente, in cui si parlava di «aspettative irrealistiche in termini di budget e di calendario fin dall’inizio».

Gli autori del rapporto hanno anche criticato la missione, perché «non è organizzata per essere condotta in modo efficace». Subito dopo sono scattati tagli significativi al bilancio della Nasa per la missione Mars Sample Return. Ma l’annuncio odierno ha riacceso le speranze che la Nasa possa rivelare la tempistica e il budget per la prossima fase di questa impegnativa missione scientifica. Oggi Bill Nelson, amministratore della Nasa, e Nicky Fox, amministratore associato del Science Mission Directorate, daranno infatti il primo aggiornamento sullo stato del progetto.

DIRETTA VIDEO STREAMING DELLA CONFERENZA STAMPA DELLA NASA

La conferenza stampa della Nasa sulla missione Mars Sample Return sarà trasmessa alle ore 13 di oggi, lunedì 15 aprile, quando in Italia saranno le 19, in diretta video streaming sul sito ufficiale di NasaTv e, quindi, anche sul canale YouTube dell’agenzia spaziale.













