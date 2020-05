Martin Castrogiovanni/ “Su consiglio anche della mia fidanzata a casa cucino poco…”

Pubblicità

Martin Castrogiovanni condivide le sue giornate con i due amori più grandi della sua vita. Da un lato la fidanzata Daniela Marzulli, con cui lo vediamo abbracciato in uno degli ultimi post su Instagram. Dall’altro con i suoi bassottini, Tito e Gilda. “Ci si abbraccia per ritrovarsi interi”, scrive a corredo del primo scatto, mentre l’ex atleta e Daniela si abbracciano teneramente a letto. Clicca qui per guardare la foto di Martin Castrogiovanni. Oggi, sabato 2 maggio 2020, Verissimo trasmetterà in replica su Canale 5 una vecchia intervista di Martin Castrogiovanni, realizzata lo scorso ottobre. In quell’occasione, l’ex rugbista ha parlato di come nel 2015 abbia scoperto di avere un tumore al plesso solare e abbia smesso di giocare per qualche tempo. Per fortuna si è risolto tutto quando si è scoperto che non era maligno e così Martin è ritornato in campo nel giro di un mese. Clicca qui per rivedere il video di Martin Castrogiovanni.

Martin Castrogiovanni, un’icona del piccolo schermo

Martin Castrogiovanni è ormai un’icona del piccolo schermo e il merito è anche di Tu sì que vales, che lo ha promosso come uno dei volti di punta per tante edizioni. Il gigante buono dalla sensibilità commovente ha conquistato il pubblico fin dalla sua prima comparsa in tv, anche se nel mondo del rugby era considerato una leggenda già da tempo. Il record ottenuto in campo sembra addirittura imbattibile: 58 partite consecutive con la maglia dell’Italia e nessun erede che per adesso sia riuscito a raccogliere il testimone. “A me piace essere vero e in tv ho scoperto che riesco a essere perfettamente me stesso“, ha detto tempo fa a Il Gazzettino, “è un qualcosa che mi diverte tanto. A me piaceva giocare a rugby e piaceva anche tutto il suo mondo attorno, ma vederlo in tv ora mi annoia, voglio fare altro”. Lo sport ha sempre fatto parte della sua vita, ma Martin sa che c’è altro da esplorare. Vuole conoscere i suoi limiti e sfidarsi nel mondo dello spettacolo. Grazie a Tutti contro Castro, la sfida lanciata sui social, ha persino scoperto una passione per i fornelli. “Su consiglio anche della mia fidanzata, a casa cucino poco, perchè poi tocca a lei fare il resto”, ha confessato. L’ex atleta infatti non adora pulire e rimettere in ordine, così la sua compagna di vita gli ha imposto di mettere un freno al suo hobby in cucina.

Foto, “ci si abbraccia per ritrovarsi interi”

Visualizza questo post su Instagram Ci si abbraccia per ritrovarsi interi. Un post condiviso da Martin Castrogiovanni (@castrito81) in data: 30 Apr 2020 alle ore 12:07 PDT





