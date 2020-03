Martina Beltrami coming out/ “Mi sono aperta a 16 anni, ma già prima…” (Amici 19)

Martina Beltrami torna sul suo coming out dopo l’eliminazione nella prima puntata di Amici. La ragazza si è raccontata nelle Instagram stories, specificando: “A che età mi sono aperta? Avevo 16/17 anni, anche se in realtà l’ho spiegato inizialmente solo a mia madre. Tutte le altre persone lo hanno capito. Non ho mai dovuto fare qualche discorso in particolare”. Si sofferma poi su quello che purtroppo è il problema di moltissimi giovani e cioè il bullismo: “Ne sono stata vittima, principalmente per il mio aspetto fisico. All’inizio di Amici leggere tutte quelle critiche sul mio corpo mi hanno ferito e non poco”.

La ragazza è riuscita comunque a mandare un messaggio forte soprattutto ai giovani che tutti i giorni devono affrontare il problema della discriminazione. Ad Amici la ragazza è riuscita a costruire una splendida amicizia con Gaia Gozzi, che ora le manca tanto. Specifica: “Lei per me è stata fondamentale nel percorso ad Amici. Molte volte ho detto la cosa sbagliata, molte volte non ho detto proprio nulla quando avrei dovuto. Comunque tutte cose caratteriali. Come artista no. Mi ha dato tanto e ho dato a mia volta tutta me stessa”. C’è sicuramente grande voglia di vederla ancora dire la sua e portare avanti la sua professione perché il mondo si è reso conto di una avere a disposizione una grandissima professionista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA