Martina Bonucci cuore d’oro: 575 km per beneficenza/ Raccolti oltre 170 mila euro

Un viaggio di solidarietà e speranza. Martina Maccari , moglie di Leonardo Bonucci , ha percorso 575 km a piedi, attraversando ben 26 comuni, per raccogliere soldi che andranno alla ricerca. L’ultima tappa era proprio Torino: Martina è stata accolta nel parco del Valentino dal marito, Leonardo Bonucci , e dai tre figli, Lorenzo, Matteo e Matilda, con una rosa bianca. Tante le lacrime, della donna, del difensore della Juventus e dei piccoli: emozionante, infatti, riabbracciare la propria moglie e mamma, che ha scelto di intraprendere un viaggio per il bene degli altri. Nessuno è riuscito a non piangere, neppure gli altri presenti al parco del Valentino.

Nel parco del Valentino si è svolta l’ultima tappa dell’iniziativa di charity “Sulla stessa strada”. Così è stato chiamato il viaggio a piedi di Martina. La marcia è iniziata il primo maggio, proprio il giorno del compleanno di Bonucci. Un viaggio che le ha permesso di raccogliere oltre 170 mila euro. La somma verrà adesso donata al reparto di Neurochirurgia dell’ospedale infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino, come spiega La Gazzetta dello Sport. Proprio nello stesso reparto, uno dei figli dei Bonucci è stato ricoverato in passato, alle prese con una terribile malattia che adesso ha fortunatamente superato.

Martina Bonucci, con lei altre “wags”

Il progetto “Sulla stessa strada” non si conclude con l’arrivo a Torino. Martina continuerà infatti a raccogliere fondi fino al prossimo autunno. I soldi raccolti consentiranno alla Onlus Neuroland di acquistare un esoscopio per delicati interventi chirurgici al cervello. Martina Bonucci ha attraversato con il suo viaggio 26 comuni, raccogliendo in giro per l’Italia altre persone. Sono state infatti oltre 300 le persone si sono unite a lei durante il tragitto, condividendo parte del percorso. Lo slogan che Martina ha scelto di adottare è “Donarsi per donare” ed è proprio rappresentativo di quanto fatto nel corso di questi 26 giorni.

Con lei, anche personaggi famosi, come le mogli di altri calciatori della Juventus. All’ultima tappa si sono infatti unite le mogli di Chiellini e Perin, Alena Seredova, ex moglie di Buffon e ora accompagnata con Alessandro Nasi, cugino di Andrea Agnelli, e la stessa compagna del presidente bianconero.