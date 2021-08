Martina Maccari, moglie Leonardo Bonucci/ “Abbiamo superato ostacoli difficili”

Martina Maccari è l’ex modella e influencer moglie del calciatore Leonardo Bonucci. Nata nel 1985 ad Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena, inizia a lavorare in passerella all’età di 16 anni, ma ben presto si rende conto che quella non è la sua strada. Il 2008 è l’anno del suo incontro con Bonucci, allora giocatore del Treviso, con cui nasce quasi subito una simpatia reciproca alimentata attraverso lunghe telefonate.

Nel 2011 si sposano con una cerimonia molto intima per poi avere tre figli, Lorenzo, nato nel 2012, Matteo, nato nel 2014, e Matilda, l’ultima arrivata, che oggi ha 2 anni. Il secondogenito Matteo è stato colpito da una malattia nel 2016, anche se non si hanno ulteriori dettagli sulla natura delle sue problematiche. Si dice che il piccolo abbia avuto e poi superato una forma di leucemia o un tumore al cervello, ma i suoi genitori hanno sempre preferito mantenere un certo riserbo su questo tema.

Martina Maccari intervista il marito Leonardo Bonucci

Attualmente, Martina Maccari si dedica a tempo pieno al suo progetto social chiamato Nèttare. “Nèttare è un progetto editoriale che diventa un racconto collettivo del quale fare parte”, ha spiegato Martina su Instagram. “Oggi raccontarsi è una grande opportunità e Nèttare nasce per questo. Qui troverai le parole, le voci e i volti di chi cerca nell’altro, l’eco delle sue emozioni”. Nel giugno scorso, la Maccari ha avuto modo di intervistare persino suo marito Leonardo Bonucci: “Nelle interviste normali devo essere Bonucci, ora posso essere Leonardo e tu lo conosci”, ha esordito il calciatore a colloquio con la moglie.

“Sono più tranquillo rispetto a quando sono Bonucci”, specifica. “A volte – prosegue – mi è dispiaciuto mettere dei paletti alla nostra situazione, al tuo modo di essere. Ma in quel momento c’era bisogno di farlo per tutelare ciò che ero e ciò che eravamo. Sono fiero di quello che abbiamo costruito, di ciò che siamo, innamorato di ciò che sei. Nello stesso tempo non devi ringraziarmi, io sono stato l’ostacolo più difficile in questi anni. Grazie al sentimento che c’è tra di noi e che ci ha permesso di superare ostacoli difficili”.

La promessa di Leo Bonucci alla moglie Martina Maccari

Dalle parole di Bonucci si intuisce che non sempre Leo ha potuto dedicare alla famiglia tutte le attenzioni che meritava. In compenso, confida di poterlo fare non appena appenderà gli scarpini al chiodo: “Dopo tanti anni arriva un momento in cui dici: ho fatto ciò che dovevo fare, e ora mi godo quello che ho ottenuto e avuto dalla vita. Non so se tra due, tre, quattro, cinque anni, quando si chiuderà la mia carriera. Ma quando finirà, il tempo che passeremo insieme sarà bello, divertente e faremo tante cose che tu per amore mio e io per amore di questo lavoro non abbiamo fatto. Forse anche dalla mia faccia si vede: sono sereno per ciò che sarà”.

