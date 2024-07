Si preannuncia un’estate indimenticabile per Emis Killa e la fidanzata Martina Bottiglieri dopo la nascita del primo figlio insieme. Poche settimane fa, infatti, il rapper è diventato papà per la seconda volta del piccolo Romeo nato il 18 giugno all’amore con la compagna e fidanzata Martina Bottiglieri. L’annuncio della nascita del piccolo Romeo è arrivato proprio dal rapper che, a distanza di una settimana, ha voluto condividere questa immensa gioia con tutti i suoi fan e il pubblico. “Non sono mai stato molto aperto sulla mia vita privata ma mi sembra giusto informarvi che una settimana fa, 18-06-2024 è nato mio figlio Romeo. Tanti auguri a noi” – ha scritto il rapper che è stato letteralmente travolto da messaggi di auguri ed affetto.

Poco dopo anche la neo mamma ha voluto condividere sui social network la grande gioia di essere diventata mamma postando una foto della manina del figlio Romeo accompagnata dalla didascalia: “non esiste miracolo, gioia ed emozione più immensa”.

Chi è Martina Bottiglieri, la fidanzata di Emis Killa

Ma chi è Martina Bottiglieri, la fidanzata di Emis Killa? Classe 1992, Martina dopo aver conseguito la laurea in Fashion Design all’Accademia di Belle Arti di Bologna ha iniziato a muovere i primi passi lavorando nel mondo della moda e sfilando in passerelle per diversi brand importante. Poi è stata scelta come Monster Girl, ossia l’ombrellina girl di diverse gare di MotoGp.

Qualche anno dopo è tornata al suo primo grande amore: la moda. Nel 2020, la Bottiglieri ha creato il suo brand di moda online “My Lolitah”. Dal 2019 è felicemente fidanzata con il rapper e nel 2024 è diventata mamma per la prima volta del figlio Romeo. L’incontro con il rapper è stato del tutto casuale ed è avvenuto durante le riprese del video di Tijuana, uno dei grandi successi del cantante.