Martina Brachetti, compagna Tommaso Foglia/ Pastry chef, femminista e ribelle

Martina Brachetti, chi è la compagna di Tommaso Foglia di Bake Off Italia 2022

Martina Brachetti è la compagna di Tommaso Foglia, nuovo giudice di Bake Off Italia 2022. La coppia condivide la grande passione per i dolci visto entrambi sono pasticceri. Ma chi è Martina? Per conoscerla meglio abbiamo sbirciato i suoi social networks dove si definisce “pastry chef, femminista e ribelle”. Nata a Tuscania, la pasticcera ha superato le selezioni per la Coupe du Monde de la Pâtisserie portando per la prima volta l’Italia ai mondiali del settore. Martina, infatti, è tra le finaliste della Coupe du Monde de la Pâtisserie (Coppa del Mondo della pasticceria) in programma i prossimi 20 e 21 gennaio 2023 sul palco di Sirha, a Lione.

La Brachetti sarà tra le finaliste italiane con Alessandro Petito e Jacopo Zorzi. Spetterà a loro tenere alto il nome dell’Italia e della pasticceria italiana dopo l’edizione del 2021. La pastry chef del San Barbato Resort di Lavello ha studiato presso la Maison del Maestro Pierre Hermé ricoprendo poco dopo il ruolo di Commis Pastry da La Pergola di Heinz Beck a Roma.

Martina Brachetti alla Coupe du Monde de la Pâtisserie per l’Italia

La pastry chef Martina Brachetti, compagna di Tommaso Paglia, intervistata da agrodolce.it ha raccontato come sono andate le cose per il concorso Coupe du Monde de la Pâtisserie: “ho partecipato per una sorta di rivalsa sociale. Volevo cambiare le cose e ho visto che c’era questa opportunità e mi sono fatta avanti. Ora l’auspicio è di vincere”. Una scelta coraggiosa quella di Martina che non nasconde come, anche nel suo settore, ci siano “mentalità antiche e pensa che le donne creano problemi”.

Non solo, la pasticcera ha anche sottolineato come spesso siano proprio le donne a non volersi mettere in gioco stravolgendo le cose: “tante donne non si buttano, magari non hanno visto nessuno farlo prima. Io ho deciso di provarci ma sono stata anche fortunata. Faccio parte di un grande team, lavoro per Don Alfonso 1890 e ho avuto la possibilità di allenarmi e di prepararmi per le prove da svolgere”.











