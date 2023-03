Martina Difonte e Clementino si sono lasciati/ Lui conferma: “Sono single”, cos’è accaduto

Martina Difonte e Clementino si sono lasciati. È questo quello che inizialmente si sospettava ma che oggi trova una conferma. Il rapper è ospite di Serena Bortone nella nuova puntata di Oggi è un altro giorno e annuncia di non essere più fidanzati: “Sono single. Io voglio innamorarmi, può essere in qualsiasi modo, basta che sono veramente innamorato”.

D’altronde sui social non ci sono più foto insieme, né tag o commenti reciproci alle foto. Silenzio assoluto da parte di entrambi sul perché la loro storia sia finita. D’altronde anche a The Voice, col sorriso e stuzzicato da Gigi D’Alessio, Clementino aveva dichiarato di essere alla ricerca dell’amore. Ora sappiamo che non era una semplice battuta. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Martina Difonte, chi è la fidanzata di Clementino

Clementino, protagonista dello show campione di ascolti “The Voice Senior”, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 15 marzo, di “Oggi è un altro giorno”, in onda alle 14,05 su Rai 1. Il rapper che ha trionfato nella terza stagione del reality show con Maria Teresa Reale. Clementino, che ha computo 40 anni lo scorso dicembre, è fidanzato con Martina Difonte.

“Sono felicemente fidanzato con Martina, una splendida ragazza. Il maestro Wad mi ha portato fortuna. Eravamo a San Vito Lo Capo, al festival del cinema. Ero in diretta con Wad per questo programma. A un certo punto, tra una domanda e l’altra, conosco Martina. Da lì quindi abbiamo iniziato a parlare”, ha ricordato il rapper ai microfoni di RadioDeejay, nel programma di Wad, galeotto della loro storia d’amore.

Martina Difonte: cantante e attrice

Clementino ha ufficializzato la sua relazione con Martina Difonte pubblicando una foto mentre la bacia teneramente: “La mia vita”, la didascalia che accompagna il romantico scatto. Martina Difonte, classe 1996, è una cantante e attrice pugliese. Ha iniziato a cantante a 7 anni nel coro della parrocchia e negli anni ha studiato anche danza. Dopo aver conseguito il Diploma di ragioneria e perito commerciale e informatico, si è laureata presso la Facoltà di Lettere e Filosofia-Arti e scienze dello spettacolo. Ha lavorato molto a teatro, in spettacoli come “Donne”, “Multitud”, “Il berretto a sonagli” e “Fiori d’arancio”. Al cinema, invece, ha recitato nei film: “La Grande Guerra del Salento” di Marco Pollini, “Le Isole Dalle Acque Verdi” di Gigi Giuffrida; “Tommaso” di Abel Ferrara. Insieme a Clementino ha realizzato un remix del suo primo singolo “Luna Piena”.

