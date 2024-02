Giuseppe Marango, in arte Pino: The Voice Senior 2024/ “Mia sorella mi ha salvato dal gioco d’azzardo…”

The Voice Senior 2024: la toccante storia di Giuseppe Marango

Ogni puntata di The Voice Senior 2024 ci porta in un mondo meraviglioso dove a contare è solo ed esclusivamente la passione per la musica. Alcune storie però toccano delle corde emotive particolari; ogni concorrente ha un proprio background, ma la storia di Giuseppe Marango – in arte Pino – raccontata nel corso della seconda diretta del talent è stata davvero toccante.

Pino – all’anagrafe Giuseppe Marango – ha sempre coltivato la passione per la musica, nonostante abbia poi abbandonato quel sogno per dilettarsi come pizzaiolo. Il suo mito era Elvis Presley, ma l’icona della musica è passata in secondo piano quando il concorrente di The Voice Senior è entrato nel tunnel del gioco d’azzardo.

Pino a The Voice Senior 2024: “Ho buttato tutti i miei soldi, ho fatto cose che mi vergogno a dire…”

Il tunnel del gioco d’azzardo ha portato Giuseppe Marango – concorrente di The Voice Senior 2024 – a perdere ingenti somme di denaro. Il cantante ha infatti confessato un aneddoto in particolare, che di fatto si è poi rivelato salvifico. “Ho buttato tutti i miei soldi, in quegli anni non esisteva più la musica, ho fatto cose che mi vergogno a dire… Un giorno volevo fare un regalo a mia sorella: ‘Non posso perchè non ho i soldi’. Lei mi ha risposto: ‘Vuoi farmi un bel regalo, smetti di giocare, ricomincia a cantare’. E così ho fatto!”

Pino ha poi conquistato anche i coach di The Voice Senior 2024 con la sua voce incredibile sulle orme di Elvis Presley. Impossibile frenare le lacrime sul palco quando decide di raccontare anche ai presenti la sua storia commovente, colpendo in particolar modo Clementino che non è riuscito a trattenere le lacrime.











