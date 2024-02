Chi è Francesco Scarcelli, concorrente The Voice Senior 2024/ Autore dell’inno della Lazio

Francesco Scarcelli, chi è il concorrente di The Voice Senior 2024

La seconda puntata di The Voice Senior 2024 non ci ha risparmiato grandi sorprese ed emozioni. Sul palco sono arrivati volti sconosciuti al mondo della musica ma che hanno coltivato per decenni la propria passione. Al contempo, non sono mancate le apparizioni di volti che, seppur non trovando il successo nel tempo, hanno comunque avuto modo di lasciare un’impronta importante. Un esempio è stato Francesco Scarcella, autore del noto inno della Lazio: “Non mollare mai”.

Francesco Scarcelli è oggi impegnato come conduttore radiofonico e televisivo ma non ha mai mollato la passione per la musica. Ogni sua esperienza è stata condivisa con l’amore della sua vita, sua moglie: “Sono sposato da 31 anni con la donna che sposerei altre infinite volte”. Prima di rivelare di essere l’autore dell’inno della Lazio, il conduttore radiofonico ha spiegato di avere nel suo passato anche un’altra tappa degna di nota.

Francesco Scarcelli, autore dell’inno della Lazio: “Non mollare mai” a The Voice Senior 2024

“All’età di 16 anni vinsi il Festival degli Sconosciuti, di Rita Pavone, Teddy Reno e Ricordi”. Francesco Scarcelli ha poi raccontato della sua vera grande passione trasmessagli dal padre, la Lazio. Ha infatti avuto l’onore, nel 2001, di incidere l’inno dei biancocelesti: “Non mollare mai”, prima affidato alla Curva Nord e poi diventato ufficialmente la canzone della squadra.

Francesco Scarcelli ha dunque deciso di dare nuovamente sfogo alla sua passione per la musica passando per le blind audition di The Voice Senior 2024. L’autore dell’inno della Lazio si è esibito sulle note di “Perdere l’amore”, conquistando innanzitutto il favore del pubblico. Per quanto riguarda i coach, l’unico a girarsi è stato Clementino che lo ha dunque felicemente accolto nel suo roster.

