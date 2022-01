Martina Difonte, fidanzata di Clementino/ Innamorati pazzi: “lei è la mia vita”

Martina Difonte è la fidanzata di Clementino, il rapper e giudice di The Voice Senior. Un grande amore quello nato tra la “Iena Bianca” e la cantante ed attrice pugliese che fanno coppia fissa oramai da diversi mesi. La storia, trapelata da un noto giornalista di gossip, è stata poi confermata dal rapper napoletano che sui social ha postato una foto in compagnia della bellissima Martina che considera “la sua vita”. Proprio Clementino, infatti, a corredo della foto in cui appare sorridente abbracciato alla sua Martina ha scritto “la mia vita”. Uno scatto che ha fatto letteralmente impazzire i fan del rapper. Non solo, dopo la prima foto ufficiale oramai Clementino condivide con i fan e il suo pubblico diversi scatti della sua vita privata; come quando in occasione di un matrimonio ha postato una foto sempre in compagnia della sua Martina.

“E’ il mio sogno” – ha sottolineato il rapper che non nasconde di essere follemente innamorato. “Sono entrato in questa nuova fase della mia vita e vorrei metter su famiglia e avere un figlio o forse più figli. Insomma, mi sento pronto a sperimentare questa cosa che io ritengo bellissima, della genitorialità” – ha detto il rapper che non nasconde di pensare anche alla possibilità di una famiglia e di diventare papà.

Chi è Martina Difonte, la fidanzata di Clementino?

Ma chi Martina Difonte, la fidanzata di Clementino? Cantante e attrice pugliese, Martina sin da bambina ha dimostrato di avere una grandissima passione per la musica e l’arte in genere. All’età di 7 anni ha cominciato a cantare per il coro della parrocchia e qualche anno dopo ha cominciato a studiare danza classica cimentandosi anche con il tango, il flamenco, l’hip-hop e danza contemporanea. Non solo, dopo essersi diplomata in ragioneria e perito commerciale e informatico, Martina si è iscritta anche all’università alla Facoltà di Lettere e Filosofia-Arti e scienze dello spettacolo.

Non solo lo studio, visto che Martina ha cominciato a muovere i primi passi anche nel mondo dello spettacolo lavorando a teatro in diversi spettacoli: da “Donne”, “Multitud”, “Il berretto a sonagli” e “Fiori d’arancio”. Non solo il teatro, visto che l’attrice ha lavorato anche al cinema partecipando a diversi film tra cui segnaliamo: “La Grande Guerra del Salento” di Marco Pollini, “Le Isole Dalle Acque Verdi” di Gigi Giuffrida e tanti altri.



