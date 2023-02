Martina e Daniele, confronto al GF Vip: “Fidanzati? Sei stata da me tre notti!”/ Lei lo ‘incastra’…

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, confronto in diretta al Grande Fratello Vip

Arriva il momento del confronto definitivo tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro in diretta al Grande Fratello Vip. Signorini manda in onda il filmato in cui Daniele crolla in lacrime in confessionale, sfogandosi sulle accuse lanciate da Martina.

È lei poi a chiarire il suo punto di vista: “Ci tengo a precisare che io non ho mai messo i bastoni tra le ruote a questi due ragazzi, lui è totalmente libero della situazione, se la può vivere liberamente e non deve far caso a me. Per quanto riguarda il nostro rapporto, anche io ho detto che noi non siamo mai stati fidanzati ma c’è stata una conoscenza, ci siamo conosciuti di più. Io ho sempre messo il cuore e l’anima con lui, in questo percorso mi ha fatto rimanere così è stato il suo cambiamento”.

Martina Nasoni ‘incastra’ Daniele Dal Moro e svela un retroscena inedito

È poi Daniele a replicare: “Con Martina ho sempre messo il cuore e mi dispiace, anche di non essere riuscito a far andare le cose come speravo. Alcuni dei problemi erano miei, al carattere di Martina non compatibile col mio, problemi che ha qualsiasi coppia che prova ad essere tale.” I due si affrontano allora in un faccia a faccia durante il quale lui sbotta: “Ma sei stata a casa mia tre notti in tutto! Ci siamo frequentati per 15-20 giorni!” Lei però lo ‘incastra’ e gli ricorda che anche lui in passato ha tentato di tenerla stretta a lui e non perderla, raggiungendola a Milano per ricostruire il loro rapporto. Cosa che lui conferma, anche se dà al gesto un peso diverso, semplicemente umano e non sentimentale.

