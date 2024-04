Martina Giovannini in crisi al serale di Amici 2024/ Prime critiche dopo gli elogi della giuria: ecco perché

Martina Giovannini batte Lil Jolie e si salva dal rischio di una nuova eliminazione ad Amici 2024 di Maria De Filippi. La competizione tra le due cantanti e compagne della medesima squadra del serale di Amici 2024 si accende in occasione della quarta puntata. Non sarà però una puntata facile per Martina, finora abituata a conquistare punti su punti nel corso delle manche del serale di Amici 23. L’abbiamo vista sfoderare la sua voce su canzoni complicate, ma anche emozionare su delicati brani in italiano. E finora è stata sempre premiata dalla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Tuttavia, non sarà così nel corso della quarta puntata del serale.

Martina dovrà fare i conti con qualche critica, in particolare quella di Michele Bravi che troverà il suo corpo non ‘alla pari’ della sua voce. Nello specifico, per il giudice la cantante di Anna Pettinelli non riesce a trasmettere col corpo la potenza che ha invece nella voce. E questo causerà la sconfitta della cantante nella prova contro Dustin.

Martina Giovannini é salva: cos’è successo al quarto serale di Amici 2024?

A mandare al ballottaggio della terza manche Martina Giovannini è, infatti, la prima prova de nella quale deve affrontare il rivale Dustin Taylor. La sfida viene vinta dal ballerino che si esibisce con Elena D’Amario affermando ancora una volta tutto il suo grande talento. Invece Lil Jolie si esibisce, proprio in duetto con Martina schierato seconda prova della manche, sulle note della canzone “Nessun dolore” nella versione di Giorgia viene sconfitta da Marisol Castellanos. Martina e Lil Jolie saranno dunque costrette ad esibirsi, una contro l’altra, per cercare di salvarsi dall’eliminazione.











