Martina Maccari, moglie Leonardo Bonucci/ Dedica hot: “Ormai è erotica anche la mollica di pane”

Chi è Martina Maccari?

Martina Maccari e Leonardo Bonucci formano una coppia bellissima, solida, unita e sempre più innamorata. Il difensore della Nazionale Italiana di Roberto Mancini che, questa sera, a Wembley si giocherà la finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra, è lontano dalla famiglia da più di un mese. Con il ritiro e i successivi impegni con la Nazionale, Bonucci non è potuto rientrare a casa. Al ricongiungimento della famiglia manca orai poco, ma la moglie del difensore azzurro non nasconde di sentire molto la mancanza del marito e, nelle scorse ore, si è lasciata andare scrivendo sui social una dedicata abbastanza bollente che ha divertito e conquistato i suoi followers. «Giorno 30 e rotti. Ormai è erotica anche la mollica di pane», ha scritto Martina tra le storie del suo profilo ufficiale accompagnando il tutto con le note di È sempre bello di Coez.

Martina Maccari, nuova dedica al marito Leonardo Bonucci

Martina Maccari è la prima tifosa di Leonardo Bonucci e, durante le partite della Nazionale, ha tifato per il marito e i suoi compagni da lontano. In vista dell’ultimo, decisivo impegno contro l’Inghilterra, Martina, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una nuova foto scrivendo una bellissima dedica per Bonucci. “Questa storia ha una magia. Il rientro a casa. Cadenzato e costante. Partire, Vincere e Rientrare. Rientrare per ritrovarsi, ricentrarsi, ricaricarsi e insieme ripartire.

La magia di quest’Europeo è il rientro. Perché forse, come in tante circostanze di vita, casa è il posto dove tornare per raccogliere anima e volontà prima di ogni grande battaglia”, scrive Martina pronta a tifare per l’Italia insieme ai suoi bambini, Lorenzo e Matteo.

