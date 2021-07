Probabili formazioni Italia Inghilterra/ Diretta tv, tante certezze per i due ct

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Siamo alla vigilia della sfida tra Italia e Inghilterra, attesa finale degli Europei 2020, in programma domani alle ore 21.00 a Wembley a Londra e dunque è tempo di esaminare le mosse per le probabili formazioni del big match. Siamo infatti ovviamente curiosi di esaminare scelte e dubbi di Mancini come di Southgate per la sfida che mette in palio il titolo continentale, ma pure entrambi i ct ci paiono ora ben sicuri del rispettivo 11 titolare. Ormai le preferenze sono chiare come pure gioco e intenzioni: difficile che i due allenatori escano dal seminato, avendo pure a disposizione parecchi jolly da giocarsi quando le cose si faranno complicate. Non si può certo immaginare Mancini rinunciare al duo in difesa Bonucci-Chillini come pure al talismano Jorginho: e lo stesso si può dire per Southgate, che ha dalla sua un reparto difensivo praticamente imbattuto, e bomber come Mount e Kane chiaramente intoccabili. Piche sorprese dunque per le probabili formazioni di Italia e Inghilterra: vediamo comunque quali saranno le scelte del ct.

LE PROBABILI FORMAZIONI ITALIANI INGHILTERRA

LE MOSSE DI MANCINI

Poche sorprese dunque per le probabili formazioni di Italia-Inghilterra: pure alla vigilia il ct azzurro pare avere le idee molto chiare su chi puntare per l’11 iniziale, sapendo di poter agilmente smuovere le acque in caso di emergenza. Spazio dunque al classico 4-3-3 dove pure avremo pronti dal primo minuto i soliti Bonucci e Chiellini, irrinunciabili: sull’esterno dovremmo poi vedere titolare Di Lorenzo, in coppia con Emerson, anche se Toloi rimane valida alternativa dalla panchina. In avanti il ct non rinuncerà al suo talismano Jorginho, autore del rigore decisivo contro la Spagna in semifinale: al suo fianco Verratti e Barella, con Locatelli possibile jolly dalla ripresa. Pochi dubbi poi in attacco: irrinunciabile un uomo di sacrificio come Ciro Immobile, con Insigne e Chiesa al fianco. Attenzione però al Gallo Belotti, che pur certo sparigliare le carte, come pure Berardi.

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Spazio al 4-2-3-1 per la nazionale inglese, che pure a sorpresa potrebbe ancora tornare a una difesa a 3, vista agli ottavi di finale contro la Germania solo pochi giorni fa. In ogni caso il ct della Tre leoni domani schiererà Stones, Maguire e Walker in difesa, con Shaw quarto uomo schierato sulla corsia mancina: tra i pali non mancherà Pickford, che ha appena subito un solo gol in questa edizione degli Europei. Per il centrocampo rimane poi confermata la coppia con Rice e Phillips (anche se Henderson potrebbe intervenire match in corso), mentre sulla linea della trequarti vi sarà spazio per Mount. Maglie praticamente già consegnate anche nell’attacco, con Saka e Sterling schierati sull’esterno e il capotano Harry Kane in prima punta: occhio per alle alternative dalla panca, da Rashford fino a Grealish e Foden, che si faranno sempre trovare pronte.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane. All. Southgate



