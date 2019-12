Martina Maltagliati ha sposato Luca/ Gianluigi Nuzzi: “Ancora si festeggia ma…”

“Ancora si festeggia ma presto si torna in campo per una nuova puntata”, così Gianluigi Nuzzi liquida il matrimonio di una delle sue “donne” di Quarto Grado ovvero Martina Maltagliati che ha sposato Luca proprio in questo fine settimana di festa. Il giornalista ha reso partecipi i fan di tutto quello che è successo pubblicando prima dei video e poi delle foto scattate durante il ricevimento per la gioia dei Quartograders che ogni settimana attendono con ansia l’appuntamento con il programma. Proprio il giornalista ha pubblicato una foto che lo mostra al fianco della sposa in questi giorni e se in un primo momento si è limitato ad annunciare il lieto evento scrivendo: “La nostra @martinamaltagliati si è sposata con Luca!!! Felicitazioni da tutta la squadra di @quartogradotv !!! Grande Martina!!”, in un secondo ha fatto lo stesso “A @quartogradotv ancora si festeggia il matrimonio di Martina e Luca … ma tra poco tutti in campo per la nuova puntata!!! @martinamaltagliati”.

MARTINA MALTAGLIATI ASSENTE A QUARTO GRADO?

La gioia dei fan del programma è grande anche se il matrimonio di Martina Maltagliati con il suo Luca potrebbe significare l’assenza nella puntata di venerdì sera da Quarto Grado. La giornalista, come è giusto che sia, potrebbe essere in congedo per il suo matrimonio e quindi mancare nel programma in questa settimana proprio a ridosso delle vacanze natalizie. A quel punto il pubblico rischia di rivedere la Maltagliati solo dopo questo periodo e, quindi, a gennaio quando Quarto Grado ripartirà per arrivare alla fine dell’anno con tanti casi da seguire e novità importanti. Riusciremo a farne a meno? Sicuramente dopo i sorrisi che ha regalato al suo pubblico pensiamo proprio di sì.







