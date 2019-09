Martina Margaret Maggiore fidanzata Cesare Cremonini/ Chi è? Foto insieme allo stadio

E’ bastata una foto pubblicata sul profilo Instagram di Cesare Cremonini in compagnia di una donna a far scattare subito la curiosità sull’identità della sua nuova fidanzata. Ebbene sì, il giovane cantautore bolognese non ha affrontato il doloroso lutto in seguito alla morte del padre da solo ma al suo fianco ha potuto contare sulla compagna con la quale ha una relazione da quasi un anno. A svelarci qualche dettaglio in più ci pensa Vanity Fair che rivela anche il nome della fortunata che è riuscita a far battere il cuore dell’ex dei Lunapop. Lei si chiama Martina Margaret Maggiore e da qualche tempo ha convinto il cantante ad appendere al chiodo la nomina di “latin lover” che si era da tempo diffusa sul suo conto. E proprio in sua compagnia Cremonini è stato immortalato nello scatto dallo stadio, uno accanto all’altra. Lui nella didascalia di Instagram fa finta di nulla, non la tagga ma si limita a scherzare: “E quella è la curva dei regaz..”, commentando il gesto della mano con il quale riferendosi alla fidanzata, indica qualcosa proprio davanti a loro. E proprio sugli spalti di Bologna-Roma, Cesare ricorda il suo ultimo concerto commentando: “È un grande onore aver suonato in questo stadio storico”.

MARTINA MARGARET MAGGIORE, CHI È LA FIDANZATA DI CESARE CREMONINI

In tanti però hanno concentrato l’attenzione proprio sulla bella ragazza mora che affianca Cesare Cremonini. Si tratta precisamente di Martina Margaret Maggiore, nata a Rimini ma adottata da Bologna, sebbene sul suo conto sembrerebbe non trapelare al momento niente altro. Anche il suo profilo social risulta super riservatissimo nonché “privato”. Finora però, la coppia è sempre stata brava a non farsi beccare dai paparazzi. Lo scorso luglio lei era stata al matrimonio dell’amico storico di Valentino Rossi sebbene con l’ex dei Lunapop fossero stati bravi a non far capire quale legame li univa. Eppure con il suo abito rosso era stata avvistata in molte foto attirando l’attenzione. Secondo i beninformati la relazione andrebbe avanti dallo scorso dicembre, quindi da quasi un anno. Cremonini ha sempre evitato di mettere in pubblico la sua vita privata ad eccezione della relazione ufficiale con la collega Malika Ayane nel 2010.





