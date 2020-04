Martina Margaret Maggiore, fidanzata Cesare Cremonini/ “Giovane Stupida”, ma Banksy..

Pubblicità

Ancora nessuna notizia di Martina Margaret Maggiore e della sua decisione di chiudere le porte dei social network. Da qualche tempo a questa parte la fidanzata di Cesare Cremonini ha deciso di rendere il proprio profilo Instagram privato, bloccando così sul nascere ogni curiosità dei fan. Lei, 23 anni appena compiuti, ha accalappiato uno dei single d’eccellenza dello Stivale. Tanto che si mormora che presto verranno ‘incoronati’ come coppia migliore di questo 2020. Hanno 17 anni di differenza, ma Cesare e Martina non si fanno di certo scoraggiare da questo particolare e anzi sembra proprio che stiano facendo sempre più sul serio. Questo non vuol dire però che il cantante pubblichi delle foto private con la sua fidanzata, definita ‘baby’ da molti giornali di gossip. Soprattutto da quando i due hanno scelto di trascorrere le vacanze sulle Dolomiti lo scorso gennaio, riuscendo a finire al centro di un servizio del settimanale Nuovo. Per adesso però sappiamo solo che Cremonini ha dedicato il suo brano Giovane Stupida proprio alla fidanzata, di origini riminesi e impegnata a Bologna, all’Alma Mater Studiorum. “Ho chiesto a Martina di realizzare la cover della canzone a lei dedicata per ‘vendicarsi”, ha scritto il cantante sui social qualche tempo fa, “mi è piaciuta subito e ho deciso di tenerla così. Banksy levati. Giovane Stupida è una canzone per una ragazza meravigliosa, ma anche una piccola commedia musicale. Poteva nascere solo oggi, nel pieno di un’epoca di trasformazioni senza precedenti, in cui la digitalizzazione sta creando un nuovo universo culturale. Eppure, incredibilmente, l’amore se ne frega sempre, non tiene conto di queste distinzioni e vince“.

Martina Margaret Maggiore, fidanzata Cesare Cremonini: ecco quando l’abbiamo conosciuta

Martina Margaret Maggiore è la fidanzata di Cesare Cremonini da ormai due anni, ma sappiamo ancora ben poco sul suo conto. Anche perchè la ragazza è stata presentata in via ufficiale dal cantante solo lo scorso settembre, quando ha deciso di pubblicare uno scatto su Instagram. I due in quel momento si trovavano allo stadio, impegnati a tifare il Bologna. In realtà le voci di corridoio sulla loro relazione erano già spuntate tempo prima, ma molte fan del cantante hanno preferito concedersi di navigare nel mondo dell’illusione fino all’ultimo istante. Martina e Cesare infatti hanno fatto di tutto per tenere gli sguardi indiscreti lontano dalla loro storia d’amore, fino a che non sono emersi i primi avvistamenti sui social. Come il clamore suscitato da Martina, vestita con un abito rosso fuoco, durante il matrimonio di Uccio, il collaboratore di Valentino Rossi. Oggi, sabato 18 aprile 2020, Rai 1 trasmetterà in prima serata Bolle Show – Il meglio di Danza con me. Un’occasione in più per rivivere quanto accaduto nell’edizione dell’anno scorso, quando Cremonini ha intonato la canzone Poetica, dando il via ad un’esibizione del ballerino con Nicoletta Manni.



