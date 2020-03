Martina Margaret Maggiore, fidanzata Cesare Cremonini/ Perché ha chiuso i social?

Martina Margaret Maggiore ha chiuso ormai da tempo il proprio profilo Instagram e forse il motivo è da ricercare nella popolarità del compagno Cesare Cremonini. Sedici anni di differenza fra i due, per una storia d’amore che il cantante ha voluto omaggiare anche nel video del suo ultimo brano Giovane Stupida, uscito lo scorso 28 febbraio. Da alcuni mesi ormai sono diventati una coppia e ad appena gennaio Cremonini era stato paparazzato mentre raggiungeva Cortina con la sua dolce metà. Anzi con la sua ‘baby fidanzata’, come hanno titolato alcuni siti. Nei giorni scorsi è stato il cantante a condividere con i fan alcuni scatti fatti sul set, dimostrando così di essere davvero innamorato. “Una canzone scritta per una giovane meravigliosa“, ha dichiarato, “una piccola commedia sentimentale sull’amore. […] Il messaggio di questa canzone, che potrebbe essere un film, capovolge gli stereotipi e spiega che come sempre l’amore è capace di rendere accettabile e positivo tutto ciò che al mondo può sembrare a prima vista sbagliato o criticabile“. Il brano che ha appena lanciato quindi poteva esistere solo adesso, soprattutto per via delle trasformazioni che sta vivendo il mondo. “L’amore non tiene conto di queste distinzioni”, conclude, “e vince su tutto“.

Martina Margaret Maggiore, fidanzata Cesare Cremonini: ecco come gli ha fatto cambiare idea

Martina Margaret Maggiore è riuscita a fare cambiare idea a Cesare Cremonini sulla possibilità di continuare ad essere single. In passato il cantante è stato un vero e proprio latin lover, ma a quanto pare la studentessa è riuscita a fargli cambiare idea. Originaria di Rimini e con residenza a Bologna, Martina ha centrato il bersaglio ormai un anno fa. Anche se i due hanno deciso di rendere pubblico il loro amore solo di recente. La volontà di proteggere il rapporto però è visibile anche nella scelta di Cesare di non rilasciare alcuna dichiarazione o intervista sulla fidanzata. Sappiamo solo che fra i due la passione è scoppiata nel dicembre di due anni fa, anche se non sappiamo che cosa sia successo. Anche se poi hanno fatto uno strappo alla regola, mostrandosi insieme in occasione delle nozze di Uccio, il collaboratore storico di Valentino Rossi. Oggi, martedì 31 marzo 2020, Cesare Cremonini sarà invece ospite di Una musica che unisce, in onda su Rai 1. Intanto l’artista ha già dato lo stop alla serie di scatti pubblicati sui social e incentrati sulla sua fidanzata. L’ultimo risale allo scorso 2 marzo. “In un mondo di John e Paul, io mi sento Jane Birkin“, ha scritto condividendo due foto in bianco e nero di Martina.

“Mi sento Jane Birkin”





