Martina Miliddi di Amici al concerto dell’ex Aka7even: crisi con Raffaele Renda?/ Lui interviene e chiarisce

Martina Miliddi al concerto dell’ex fidanzato Aka7even: riavvicinamento in corso tra i due ex di Amici?

Cosa ci fa Martina Miliddi al concerto dell’ex fidanzato Aka7even? È la domanda che si sono posti i fan di Amici quando è comparsa sul web la segnalazione della presenza della ballerina al concerto di Aka insieme a sua zia. Un avvistamento che ha iniziato a fare molto rumore, soprattutto tra coloro che ancora sperano in un ritorno di fiamma tra i due. Ricordiamo infatti che Martina e Luca, questo il vero nome di Aka7even, si sono conosciuti nella scuola di Amici ed è qui che è nato un feeling diventato poi una storia d’amore.

Martina in casetta ha però iniziato a provare una simpatia sempre più forte per un altro cantante, Raffaele Renda, e questo ha causato gelosie e lacrime di Luca, nonché una crisi di coppia che ha poi portato i due ad allontanarsi. La loro storia infatti è finita poco dopo e non c’è stato alcun riavvicinamento, neppure una volta finito il programma.

Qualche mese dopo anzi Martina Miliddi e Raffaele Renda hanno annunciato di essere una coppia e la loro storia è andata avanti fino ad oggi, quando sui social hanno iniziato a circolare voci di crisi. A fomentarle non solo l’avvistamento di Martina al concerto di Aka7even ma anche alcuni movimenti social che non sono sfuggiti agli occhi attenti dei fan. Aka e Martina hanno ricominciato a seguirsi sui social, come fanno notare le colleghe di IsaeChia, e non è tutto perché non mancherebbero like di Luca alle ultime foto della Miliddi.

Ciò ha smosso i fan di Amici, alcuni dei quali hanno chiesto a Raffaele se il rapporto con Martina fosse effettivamente in crisi. Il cantante non è rimasto in silenzio e ai sospetti ha risposto con un video in cui balla con Martina che si conclude con un bacio appassionato tra i due. Una risposta che è servita, almeno per ora, a placare i sospetti su un ritorno di fiamma della Miliddi con l’ex.

Martina e la sua madrina al concerto di aka per concludere al meglio questo ferragosto surreale e ricco di drama pic.twitter.com/rdiSfJAsZ6 — CAROLIGICENTRICA🦋 (@pariginaera) August 16, 2022













