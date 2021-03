Martina Miliddi eliminata ad Amici 2021?/ Alessandra Celentano la prende di mira..

Martina Miliddi vittima di Alessandra Celentano ad Amici 2021?

Martina Miliddi è sicuramente una delle protagoniste di Amici 2021, nel bene e nel male. La bella ballerina sarda è arrivata nella scuola conquistando il suo posto a passo di latino ma Alessandra Celentano ha sempre detto di no alla sua partecipazione convinta che non solo non sia eccellente nel suo ma che non riesca ad essere versatile e quindi utile per il serale del programma. Lo stesso concetto è stato affrontato in uno degli ultimi pomeridiani del programma quando Alessandra Celentano e Rudy Zerbi si sono messi insieme portandosi dietro i loro ragazzi per una squadra di tutto rispetto. Quest’anno, infatti, i ragazzi verranno divisi in tre squadre affidate a coppie di professori ed è inutile dire che le prime parole di Alessandra Celentano sono state proprio contro quelli che sono definiti gli anelli deboli del programma, tra i quali anche Martina Miliddi che non ha gradito le esternazioni della maestra. Giulia ha provato a spingerla a reagire in modo positivo alla questione facendo ricredere tutti coloro che non credono in lei, ma ci sarà davvero il modo di farlo?

Amici 2021 Serale, ed. 20/ Diretta 1a puntata ed eliminati: Celentano Vs Rosa

Martina Miliddi dal latino ai musical, cosa farà al serale?

Martina Miliddi è arrivata ad Amici 2021 grazie a Lorella Cuccarini che l’ha voluta e che ha creduto in lei cercando di farla aprire e, soprattutto, superare i suoi limiti, a cominciare dai problemi di passo a due (cosa che non aveva mai fatto prima) e facendola brillare poi nel musical, il campo in cui secondo lei potrebbe davvero sfondare. Anche in quel caso non sono mancati i problemi e se in una prima esibizione Alessandra Celentano ha puntato il dito contro le due ree di aver puntato sul playback (cosa davvero impossibile da proporre per un musical), in un secondo tempo sempre la prof di classico ha preso di mira la ballerina criticandola perché ha avuto modo di concentrarsi su tutti gli altri ma di non averla notata. Le critiche non sono mancate così come l’amore per Martina Miliddi che, ad un certo punto, si è avvicinata ad Aka7even che per lei ha pianto e si è disperato per via della sua indecisione. Il loro tira e molla ha fatto impazzire i fan ma sicuramente ci sarà modo per loro adesso di dedicarsi al serale.

LEGGI ANCHE:

CONCORRENTI SERALE AMICI 2021 E SQUADRE, CHI SONO?/ Alessandro e Samuele...Giuseppe Anastasi, ex Arisa/ Dalla loro unione è nata "Sincerità" ma poi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA