Martina Miliddi eliminata ad Amici 2021?/ Lorella Cuccarini ha in mano la sua vita…

Martina Miliddi eliminata ad Amici 2021?

Il momento della verità andrà in scena oggi pomeriggio quando Amici 2021 tornerà in onda con un pomeridiano che segnerà l’accesso di alcuni ragazzi al serale del programma in onda prossimamente, molto probabilmente già dopo la prima metà di questo mese. Fatto sta che la ballerina sarda ha ancora una bella gatta da pelare perché spesso le classifiche l’hanno posizionata in fondo rispetto ai suoi colleghi mentre la sua maestra, una delle poche che credeva in lei, l’ha tenuta in sospeso per due settimane evitando di confermarle la maglia per due pomeridiano del sabato consecutivi. Le cose cambieranno davvero oggi pomeriggio o il suo destino è ormai segnato e dovrà lasciare la scuola? Al momento sembra proprio di no perché le anticipazioni permetteranno ai suoi fan di tirare un sospiro di sollievo.

Martina Miliddi confermata da Lorella Cuccarini, Giuliano Peparini…

Secondo quanto rivela il Vicolodellenews sembra proprio che Martina Miliddi salirà sul palco di nuovo in versione musical e, in particolare, sulle note di Supercalifragilistichespiralidoso che porterà davanti ai giudici tutti i suoi colleghi ballerini. Alla fine dell’esibizione la Cuccarini finalmente le confermerà la maglia perché ha rivisto in lei la vera Martina, la ballerina che ha conosciuto i primi giorni. Dall’altro lato per Martina non mancheranno le soddisfazioni quando a prendere posto in studio ci sarà Giuliano Peparini. Dopo la sua esibizione, lui si complimenta con lei perchè la trova davvero molto intensa e non solo pensa che debba andare avanti in questo suo percorso ma anche una volta fuori dalla scuola. Come reagirà adesso la ballerina dopo due settimane di lacrime?



© RIPRODUZIONE RISERVATA