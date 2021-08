Martina Miliddi furiosa con i fan/ L’ex Amici “Basta suonare il campanello di casa”

Martina Miliddi è stata sicuramente tra le allieve dell’ultima edizione di Amici più amata dai fans. La ballerina, dopo la fine della sua avventura nella scuola di Maria De Filippi, ha sentito il grande affetto del pubblico nei suoi confronti. Affetto che, però, in alcuni casi, piò diventare eccessivo arrecando anche fastidio. Martina, infatti, nelle scorse ore, come fa sapere Fanpage, si è ritrovata costretta a dover intervenire sui social per chiedere ai propri fans di fare un passo indietro evitando di andare continuamente a suonare il campanello di casa.

Casa dove, tra l’altro, Martina Miliddi non abita più. Di fronte alle continue telefonate ricevute per comunicarle l’accaduto, la ballerina ha così rivolto un appello pubblico ai propri ammiratori esortandoli a rispettare la privacy delle persone evitando di andare a suonare continuamente il campanello.

Martina Miliddi, lo sfogo social dell’ex ballerina di Amici

“Ragazzi io vi voglio bene davvero… Sono felice del supporto che mi date ogni giorno e sono grata per tutto questo. Però vi chiedo la cortesia di smetterla di rimanere attaccati al campanello di casa”, comincia così l’appello che Martina Miliddi ha rivolto sui social ai propri sostenitori che, per dimostrarle affetto, suonano continuamente il campanello della sua vecchia casa.

“Mi avvisano di sta roba ogni giorno e io non abito più lì. Capisco tutto quanto e sono rimasta calma, però alla centesima chiamata mi scoccio anche io. E non vorrei. Non pensate che potreste disturbare, che magari le persone hanno altro da fare? Vi voglio bene, però basta”, ha concluso la ballerina sperando di mettere fine a tale situazione.

