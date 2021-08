Martina Miliddi, ex fidanzata Aka7even/ “Sono sempre in buon rapporto con lui”

Martina Miliddi e Aka7even, la fine di un amore nato ad Amici

Martina Miliddi è l’ex fidanzata di Aka7even, il cantante di Loca, conosciuto proprio all’interno della scuola di Amici. Un amore nato tra i banchi di scuola, ma durato quanto un gatto in tangenziale visto che il cantante e la ballerina di Amici si sono lasciati dopo pochissimo tempo. Una storia che il cantante di Loca ha superato visto che, durante una chiacchierata con Maria De Filippi, ha detto: “io ho già vinto. Ho vinto gli amici, i miei pezzi, me stesso. Il percorso mi ha fatto assumere maggiore consapevolezza nei miei confronti, di quello che so fare, delle mie qualità e di come sono fatto. Per me già questa è una vittoria”.

Michele Merlo, l'amicizia con Aka7even e dedica dopo la morte per leucemia fulminante/ "Te l'avevo promesso"

Proprio sulla storia finita con Martina, il cantante ha detto: “non volevo ma succedeva. Quello che provavo condizionava il lavoro. Però sono contento di esserne uscito, questa è la cosa più importante”. Anche la ballerina ventenne di Amici ha parlato della sua storia con Aka7even in occasione di una intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin: “è stata una parte del percorso importante. Ora è una storia in pausa, sono sempre in buon rapporto con lui, le auguro qualsiasi cosa di bello possa accadergli. Ora sono innamorata di me e della mia vita, della danza, e di quello che mi aspetta”.

Aka7even, Loca/ "Amici? A me non interessava la vittoria, sono il vincitore morale"

Martina Miliddi fidanzato: dopo Aka7even è amore con Raffaele Renda

Martina Miliddi, la ballerina di Amici, infatti, ha sottolineato che ora vuole focalizzarsi principalmente sullo studio e sulla danza, ma precisa a gran voce: “non è stata un’infatuazione, ha fatto parte del mio percorso ad Amici, ed è stato molto importante. C’è stato davvero tanto, nei momenti brutti e belli. Credo che abbia imparato a amare prima sé stesso, magari una piccola parte tiene ancora a me, ma non saprei dire se sia ancora innamorato di me. Non mi pento di nulla di quello che è successo nel programma, non so se rifarei tutto. Tornassi indietro sarei più forte. Per me è una storia che potrebbe rimanere nella casa. Ha sofferto tanto e non era nei miei piani, vorrei restasse lì come un ricordo bello”. Sta di fatto che Martina dopo la storia con Aka7even si è fidanzata con Raffaele Renda, il cantante di Amici. Una storia che Aka7even ha commentato così: “non me ne frega niente, anzi. Penso anche che loro debbano fare la loro vita e io faccio la mia, stop”.

LEGGI ANCHE:

Alice De Bortoli, nuova fidanzata Aka7even?/ Avvistati a Milano: solo amici?

© RIPRODUZIONE RISERVATA