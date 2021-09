Martina Miliddi in ospedale/ L’ex Amici: “Non stavo mangiando e bevendo…”

Martina Miliddi, ex allieva di Amici, nelle scorse ore, accompagnata dall’amica Rosa Di Grazia, si è recata al pronto soccorso per sottoporsi ad una serie di accertamenti. La notizia ha immediatamente preoccupato i fans che continuano a seguirla con affetto. A rassicurare tutti, però, è stata la stessa Martina. “Nulla di preoccupante”, ha fatto sapere la ballerina che, alle prese con un’infiammazione alla gola, non riusciva a mangiare e a bere. Rosa, inoltre, dopo averla accompagnata dal medico, ha aggiunto che Martina è stata “un po’ male” a causa di “una forte infiammazione alla gola”.

“Ho avuto una piccola caduta oggi e siamo andate al pronto soccorso per fare degli accertamenti, per essere sicura di tutto quanto. Non stavo mangiando e bevendo”, ha poi aggiunto la Miliddi rassicurando tutti.

Martina Miliddi, come sta? “Molto meglio”

Come sta oggi Martina Miliddi? A svelarlo è proprio l’ex allieva di Amici che sta trascorrendo qualche giorno in compagnia di Rosa Di Grazia con cui è nata un’amicizia all’interno della scuola di Maria De Filippi che continua a gonfie vele. “Ciao bimbi, sto molto meglio. Il cortisone si sa, fa davvero miracoli“, ha fatto sapere Martina che, poi, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato il video di una coreografia realizzata con Rosa.

Per la Miliddi, inoltre, continua a gonfie vele anche la sua storia con Raffaele Renda con cui l’amore è nato dopo la fine della sua precedente relazione con Aka7even. I due, dopo aver cominciato a frequentarsi lontano dalla scuola di Amici, hanno ufficializzato la storia che continua senza problemi.

