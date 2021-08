Rosa Di Grazia e Deddy sono tornati insieme?/ Gli ultimi indizi social parlano chiaro

Riavvicinamento in atto tra Rosa Di Grazia e Deddy? Dalla fine di Amici 20 e dall’annuncio della rottura, i fan della coppia hanno costantemente continuato a sperare che la ballerina e il cantante potessero tornare insieme. Negli ultimi tempi qualche piccolo segno c’è stato, poi di nuovo il silenzio totale. Ma è proprio in questi giorni che i fan hanno notato segnali importanti di riavvicinamento.

C’è chi, come riporta Novella2000, ha segnalato su Instagram la presenza di Rosa ad una recente diretta tenuta da Deddy. La ballerina avrebbe commentato, inviando anche le emoticon di tre cuori all’ex. Non è finita qui perché il sito Isa e Chia fa notare che in alcune stories, Deddy canta la canzone di Tiziano Fero “Potremmo ritornare” insieme alcuni amici proprio mentre sullo sfondo, in TV, appare il momento del bacio con Rosa ad Amici. Solo una coincidenza?

Rosa Di Grazia e Deddy, il ritorno di fiamma è vicino?

Rosa Di Grazia e Deddy, è davvero possibile un ritorno di fiamma? In tanti se lo stanno chiedendo in queste ultime settimane dopo i tanti indizi social. Ricordiamo che è stata rosa, poco tempo dopo la fine del talent, ad annunciare la fine della sua relazione con Deddy con queste parole: “Me lo avete chiesto in tanti e tante volte e io ho sempre glissato. La relazione tra me e Deddy, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante.”

La ballerina inoltre scrisse: “Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato. Io e Deddy, prima di essere stati una coppia, siamo due ragazzi giovani che inseguono il loro sogno e che cercano il loro posto nel mondo. Grazie per l’affetto incondizionato ed il supporto che mi date ogni giorno. Sono pronta a ‘ricominciare da me’”.

