Martina Miliddi, lite con Aka7even per Tommaso ad Amici 2021/ “Sono deluso…”

Nuova lite ad Amici 2021 tra la ballerina Martina Miliddi e il cantante Aka7even. Il rapporto tra i due continua ad andare avanti tra alti e bassi. Nell’ultimo periodo, però, le cose andavano decisamente meglio, ma il rapporto tra Martina e il ballerino Tommaso ha causato nuovamente dei malumori in Aka7even che, al serale, sarà l’unico cantante della squadra guidata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Durate la puntata di Amici Specials su Prime Video trasmessa ieri è emersa l’amicizia speciale nata tra Martina e Tommaso. Quest’ultimo è ormai diventato un punto di riferimento per la ballerina che, nonostante fosse molto titubante, ha ammesso che sentirebbe molto la sua mancanza e che vorrebbe anche dormire nella sua stanza. La Miliddi, accanto a Tommaso, riesce ad essere più serena e tranquilla. Un rapporto che, tuttavia, ha lasciato l’amaro in bocca ad Aka7even che si è poi sfogato con Esa.

Serale Amici 2021/ Anticipazioni: tre squadre, più eliminazioni a puntata e...

MARTINA MILIDDI E AKA7EVEN, LUI GELOSO DI TOMMASO

All’interno della scuola di Amici 2021, Martina ha stretto un legame importante con Tommaso scatenando, però, la gelosia di Aka7even che, durante un momento di sfogo con Esa, ha detto: “Dai, ha fatto anche la finta indecisa. Ma come che te frega?! Non puoi proprio metterle in confronto, in modo regolare. C’è qualcosa che non va. Sono deluso, è diverso da inca…to” ammettendo di essersi rimasto male per non essere il primo nome nella sua testa. La ballerina ha così cercato di fargli capire il suo punto di vista. “Un amico è un amico. Se dovesse uscire lui mi si spezzerebbe il cuore, ma completamente. Perché ormai è una parte di me fondamentale. Se dovessi uscire tu mi si spezzerebbe ancora di più il cuore, sei stato una parte fondamentale. Ti ho sempre detto che non ho mai avuto un’amicizia, non ho mai avuto un’amica femmina immagina un amico maschio. Non ho mai avuto una figura del genere, per me è importante. Non ti entra in testa”, ha detto la ballerina.

LEGGI ANCHE:

Amici 2021 Ed.20/ Diretta 16 marzo, 3 squadre al serale: Zerbi e Celentano insieme...AMICI 2021, ED.20/ Anticipazioni puntata 15 marzo: Zerbi Vs Cuccarini "Smettetela!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA