Serale Amici 2021/ Anticipazioni: tre squadre, più eliminazioni a puntata e…

La prima puntata del serale di Amici 2021 andrà in onda sabato 20 marzo, in prima serata su canale 5. Al serale sono stati ammessi tutti gli allievi della classe che, puntata dopo puntata, cercheranno di conquistare la fiducia dei tre giudici per evitare l’eliminazione. Nel corso del daytime trasmesso il 16 marzo, Maria De Filippi ha svelato le prime anticipazioni sul serale che, sin dalla prima edizione del talent show, rappresenta la fase più importante. Solitamente, al serale, ci sono state due squadre oppure tutti gli allievi si sfidavano con la formula del “tutti contro tutti”. Il serale di Amici 2021, tuttavia, presenta importanti novità. Niente direttori artistici a guidare i ragazzi e non più due squadre, ma tre squadre che saranno guidate dai professori che, sin dal primo giorno di scuola, hanno seguito il percorso dei ragazzi. Inoltre, durante la prima puntata, ci saranno due o più eliminazioni.

LE SQUADRE DEL SERALE DI AMICI 2021

Ogni squadra del serale di Amici 2021 sarà formata da cantanti e ballerini e sarà guidata da due insegnanti, uno di canto e uno di danza. A decidere le squadre sono stati gli stessi insegnanti che hanno stabilito gli accoppiamenti in base agli obiettivi da raggiungere. La prima squadra, guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi è così formata da Tommaso e Serena per il ballo e da Sangiovanni, Enula, Deddy, Leonardo e Esa per il canto. La seconda squadra guidata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli è formata da Aka7even per il canto e dai ballerini Giulia Stabile e Samuele. La terza ed ultima squadra, infine, guidata da Arisa e Lorella Cuccarini è formata dai ballerini Rosa, Martina e Alessandro e dai cantanti Ibla, Raffaele, Tancredi e Gaia. I nomi dei tre giudici, invece, non sono stati ancora svelati.

