Alessandra Celentano Vs Martina ad Amici/ Frecciatina alla Cuccarini “È peggiorata!”

Ed è di nuovo scontro tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini? Le anticipazioni di Amici 2021 non rivelano molto sul possibile testa a testa che andrà in onda oggi pomeriggio ma quello che è certo è che tra le due non scorre buon sangue dopo quello che è successo con Martina e la questione Elena d’Amario e quindi c’è chi spera che al serale si riproponga un altro scontro. Un piccolo assaggio potrebbe andare in scena oggi pomeriggio quando le due si troveranno a dover giudicare, insieme a Veronica Peparini, i ragazzi che devono approdare al serale e chi, invece, deve rinunciare alla maglia. Le anticipazioni rivelano che il pensiero di Alessandra Celentano non è cambiato rispetto a quello che abbiamo visto in settimana e continuerà ad inveire contro di lei anche oggi pomeriggio.

Alessandra Celentano Vs Martina ad Amici 2021

Non solo Alessandra Celentano non è convinta e non vuole Martina Miliddi al serale di Amici 2021, ma avrà modo di lanciare la sua frecciatina a Lorella Cuccarini insinuando che la sarda sia addirittura peggiorata da quando è entrata nella scuola. La ballerina non si è mostrata d’accordo durante la settimana e ha risposto a tono all’insegnante dicendosi certa della sua bravura e oggi Lorella Cuccarini non potrà far altro che confermare l’arrivo al serale della sua pupilla non solo convinta della sua bravura nel latino ma anche nel musical che spesso le ha fatto provare in queste settimane. Come reagirà Alessandra Celentano a quel punto?



