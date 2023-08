Martina Miliddi ripensa a Aka7even?/ La dedica con cuore dell’ex di Amici scatena la fidanzata del cantante

Martina Miliddi ripensa a Aka7even dopo la rottura ad Amici? La dedica social

Era il 2021 quando nella scuola di Amici 20 si incontravano Martina Miliddi e Aka7even. Lei ballerina di latino, lui cantante, la loro amicizia dopo poco si trasformò in flirt. Un amore tormentato quello vissuto nella scuola, soprattutto da parte di Luca – vero nome di Aka7even – che si è poi concluso con la rottura. Martina ha intrapreso una relazione con Raffaele Renda, altro cantante della scuola, chiudendo i rapporti con Aka.

Se oggi Martina è single, il cantante di ‘Loca’ è felicemente fidanzato con Francesca Galluccio. Eppure nelle ultime ore sulla coppia è tornata ad aleggiare l’ombra della ballerina. Un gesto di Martina ha infatti infiammato il gossip e scatenato l’ira della fidanzata di Aka7even. Ma cos’è accaduto?

Martina Miliddi, il gesto per Aka7even scatena la reazione della fidanzata del cantante

Nell’ultima puntata di Battiti Live 2023, andata in onda il 1 agosto, Aka7even si è esibito sul palcoscenico di Gallipoli con il suo ultimo singolo e un medley dei suoi successi. Non è chiaro se dietro le quinte abbia incontrato la sua ex, che fa parte del corpo di ballo di Battiti, ciò che è certo è che Martina abbia voluto postare sul suo profilo Instagram una foto di Aka7even durante l’esibizione con tanto di cuoricino. Un’immagine ora non più presente tra le stories della ballerina che è stata però vista e ripostata dalla fidanzata del cantante con tanto di risata ironica. Una stoccata a quello che è stato visto come il tentativo della ballerina ed ex di Aka7even di riavvicinamento.

