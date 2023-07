Martina Miliddi torna a Battiti Live 2023 da single/ Dopo Raffaele Renda, nessun nuovo amore

Martina Miliddi single dopo l’addio a Raffaele Renda

Dopo Tommaso Stanzani, torna a ballare sul palco di Battiti Live 2023 come ballerina professionista anche Martina Miliddi. L’ex allieva di Amici è stata riconfermata nel corpo di ballo della kermesse musicale di Radio Norba anche se affronta l’esperienza con un peso diverso nel cuore. Se lo scorso anno, Martina era felicemente fidanzata, quest’anno torna a ballare sul palco di Battiti Live da single. Nella scuola di Amici aveva conosciuto Raffaele Renda con cui la storia sembrava andasse a gonfie vele. Poi la rottura e l’annuncio social da parte della ballerina.

“Ho reso pubblica la nostra relazione fin da subito e ho tenuto per mie la chiusura del nostro rapporto. Ci tengo a precisare che siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene. Però abbiamo deciso di prendere strade diverse”, le parole con cui ha ufficializzato la fine della relazione.

Martina Miliddi single: l’amicizia con Tommaso Stanzani

Bellissima e con un fisico sempre in perfetta forma, dopo l’addio a Raffaele Renda, sembra che nel cuore di Martina Miliddi non ci sia nessun nuovo amore. Sul proprio profilo Instagram, la ballerina pubblica foto e video della propria quotidianità mostrandosi, tuttavia, alle prese con varie coreografie o in compagnia degli amici tra cui spicca proprio Tommaso Stanzani.

Tra i due si è instaurato un legame importante e, colleghi sul palco di Battiti Live 2023, condividono tanti momenti insieme anche durante le varie pause. Entrambi single, Martina e Tommaso si stanno dedicando totalmente al loro lavoro. Chi, tuttavia, riuscirà a trovare prima l’amore?

