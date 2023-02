Martina Nasoni chiude con Daniele/ “È il momento di lasciarlo per la sua strada”

Martina Nasoni delusa da Daniele Del Moro

Martina Nasoni, ultima vincitrice del Grande Fratello (versione nip) è entrata dentro la casa del GF Vip come ospite. Nel loft di Cinecittà ha ritrovato il suo ex fidanzato Daniele Dal Moro, impegnato in un lungo tira e molla con Oriana Marzoli. Nel fine settimana i due ex fidanzati hanno avuto un’accesa discussione: “Io non ho chiesto a nessuno di farti venire qui. Sapendo la situazione che c’era qui, a me viene da pensare che sia tu a strumentalizzare la situazione. Non vedo l’ora che torni a casa”, ha detto Daniele, suscitando poi le lacrime di Martina.

Valentina Vignali attacca Martina Nasoni/ "I fatti mi danno ragione, non ero io il.."

Dopo il duro scontro con l’ex fidanzato, Martina Nasoni si è confidata con alcuni vipponi, esprimendo tutto il suo dispiacere per quanto successo con Daniele, che nel frattempo sembra aver trovato un equilibrio con Oriana. “Non è successo niente di niente. Sono servita io per capire che gli piaceva veramente? Sii limpido da subito. Anche se so che queste parole potrebbero farli male ma io mi sono sentita così. Io ho visto tutto ecco perché sono entrata con un’idea precisa della situazione”, ha detto Martina, parlando con Antonella Fiordalisi.

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, lite choc al GF Vip/ "Non rompermi i cog*ioni..."

Martina Nasoni: “Lasciarlo per la sua strada”

Antonella Fiordelisi ha cercato di consolare Martina Nasoni, dichiarando i suoi dubbi sulla sincerità del rapporto che lega Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: “Per me anche se si piacciono stanno giocando. Uno se si piace si piace dall’inizio. A me dispiace per te perché si vede che non stai bene… Sentirsi prendere in giro non é proprio bello. Io pensavo ti avesse detto cose più chiare”, ha detto l’ex schermitrice, criticando l’atteggiamento di Daniele, che non sarebbe stato chiaro con la sua ex fidanzata. Dopo aver ascoltato le parole di Antonella, Martina Nasoni ha espresso il desiderio di chiudere definitivamente con Daniele: “Mi aspettavo una cosa diversa. Ha fatto un paragone importante comunque, allora non ti sbilanciare così tanto. Voglio lasciarmi tutta questa storia alle spalle, è il momento di lasciarlo per la sua strada”.

LEGGI ANCHE:

Signorini incastra Tavassi: spunta il messaggio a Martina Nasoni prima del GF Vip/ La reazione di Micol

© RIPRODUZIONE RISERVATA