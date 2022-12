Martina Nasoni “Daniele Dal Moro flirt con Wilma Goich?”/ “Solo stima e affetto”

Martina Nasoni commenta il rapporto tra Daniele Dal Moro e Wilma Goich

Martina Nasoni, vincitrice dell’ultima edizione nip del Grande Fratello, è stata ospite di Casa Chi dove ha risposto a molte domande su Daniele Dal Moro, suo ex fidanzato e attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2022. I due hanno partecipato alla sedicesima edizione del reality show e dopo la vittoria di Martina hanno iniziato la loro frequentazione. “È cambiato tantissimo in meglio, era molto più istintivo. Sono contenta di vedere un Daniele più tranquillo e sereno. Io ho sempre visto questo lato in lui, sono contenta che sia riuscita a fare pace con i suoi demoni interiori”, ha detto Martina a Sophie Codegoni e i giornalisti di Chi. Immancabile una domanda sul rapporto di Daniele e Wilma Goich, su cui Martina non ha alcun dubbio: “Daniele prova grande affetto e stima per lei. Wilma per la storia che ha e quello che ha vissuto, lo riesce a capire e a comprendere la sua sensibilità. Non credo che lui abbia avuto atteggiamenti sbagliati, tra loro grande affetto e stima”.

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro: “Oggi siamo amici”

Ai telespettatori più attenti non è sfuggito che dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022 Daniele Dal Moro ha usato solo parole di tenerezza nei confronti della sua ex fidanzata Martina Nasoni: “Ci vogliamo bene e questo non passerà mai a lei tengo molto… La sento volentieri e la vedo con piacere se capita. Non stiamo più insieme però il bene resta”. Anche se la loro storia d’amore non è finita bene, oggi Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno riallacciato i rapporti: “Sono contenta che siamo arrivati a questo punto. Ci siamo sentiti prima che entrasse nella casa, abbiamo parlato. Abbiamo avuto modo di riavvicinarci in maniera pacifica. Sono contenta che lui parli così della nostra amicizia”, ha detto Martina ai microfoni di Casa Chi.

