Martina Nasoni: “Dopo il GF Vip vogliono affossarmi”/ “Se non hai il c*lo parato…”

Martina Nasoni, fan in apprensione dopo il post criptico su Instagram

Vivere l’esperienza del GF Vip significa mettere in conto tanto i pro quanto i contro, soprattutto quando si sceglie di rivestire un ruolo particolare. Avrà valutato il tutto in maniera attenta Martina Nasoni, che ha avuto modo di entrare nella Casa più chiacchierata d’Italia come ospite in quanto “ex” fidanzata di Daniele Dal Moro. Il breve percorso al reality non è proprio andato come la giovane si aspettava e gli strascichi dopo la sua partecipazione sembrano avere ancora effetti sulla sua quotidianità. A confermarlo è stata lei stessa con un post sui social che ha destato non poca preoccupazione per i fan.

“Mia mamma fin da piccola mi ha sempre ripetuto una frase che mi è rimasta ben impressa nella mente, come se la vita mi stesse dicendo: tienila con te questa frase, ti servirà e non metterla mai in dubbio. La frase in questione è questa: chi va per fregare, resta fregato…” Inizia così il messaggio su Instagram di Martina Nasoni, criptico rispetto ad una situazione difficile che starebbe affrontando dopo l’esperienza al GF Vip. “Più che mai in questi giorni la sto ripetendo a me stessa, ci sono così tante cose ultimamente che stanno cercando di affossarmi che non so più come ripararmi, il Grande Fratello è quasi stata una vacanza per me, prima di tante esperienze non credevo che le persone potessero raggiungere dei livelli di cattiveria così alti“.

Martina Nasoni alle prese con “persone ladre” dopo il GF Vip: “Sapete di cosa parlo perchè…”

Il post su Instagram di Martina Nasoni mette in evidenza una condizione di difficoltà evidente dopo l’esperienza al GF Vip, a suo dire causata da alcune persone “cattive”. Lei stessa però, specifica di non poter entrare nel merito della questione pur ammettendo la sofferenza del momento. “Non posso raccontarvi nello specifico cosa mi stia accadendo, ma voglio solo dirvi che sono vicina a tutti coloro che stanno cercando di fare il meglio per se stessi e per le proprie famiglie, ma devono fare i conti con persone ladre“. La giovane poi aggiunge: “Si, anche nel nostro mondo esistono queste cose, eccome se esistono e purtroppo sono convinta che in questo momento tutti voi state visualizzando il volto di qualcuno, sapete di cosa parlo perchè questo è quello che accade costantemente a chi non ha il c*lo parato”.

Pur non facendo non e non entrando nel merito della questione, Martina Nasoni lascia intendere come il suo messaggio sia riferito ad una persona in particolare, alimentando così la curiosità e preoccupazione dei fan. “Marti, ti vedo strana, cos’hai? Questo ragazzi… La verità è questa; vorrei potervi parlare di cose belle e spensierate, ma la verità è che non c’è niente da ridere“. La giovane sottolinea dunque il momento negativo prima di chiudere con un un auspicio: “Mi piacerebbe ascoltare le vostre storie, purtroppo so che tante persone vivono momenti del genere, quindi perchè non parlare finalmente di cose serie e non solo di make up e palestra!“.











