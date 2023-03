Daniele Dal Moro squalificato attacca Signorini e il GF Vip/ “Scaricata la colpa per insabbiare una porcata”

GF Vip, Alfonso Signorini sulla squalifica di Daniele: “Atteggiamento aggressivo“

La furia di Daniele Dal Moro si abbatte sul Grande Fratello Vip 2022 dopo la squalifica. L’ex concorrente del reality non ha infatti accettato la decisione della produzione di espellerlo, dopo il video in cui lo si vedeva scherzare con Oriana, salvo poi degenerare in un atteggiamento considerato aggressivo. E così, dopo le bordate social di pochi giorni fa, nel corso della puntata andata in onda ieri sera ha voluto sganciare alcuni messaggi di fuoco su Twitter, andando contro le parole di Alfonso Signorini sulla questione.

Il conduttore, nella prima parte di puntata, aveva parlato della squalifica di Daniele spiegando come sarebbero andate le cose: “Venerdì ha iniziato uno scherzo con Oriana, poi purtroppo si è perso il controllo. Daniele in alcune immagini che hanno fatto il giro del web ha mostrato un atteggiamento un po’ aggressivo, accompagnato da alcune parole sulle quali noi ci eravamo tanto raccomandati di non fare uso. Per queste ragioni, è stato squalificato. Non è che ci divertiamo a squalificare la gente, tantomeno una persona sensibile e profonda come Daniele, però purtroppo le colpe si pagano“.

Daniele Dal Moro contro il GF Vip: “Scaricata la colpa per…“

Oriana Marzoli ha replicato alle parole di Alfonso Signorini, dicendosi dispiaciuta per l’espulsione di Daniele Dal Moro dal Grande Fratello Vip 2022 ma spiegando che si trattava, a suo dire, solo di uno scherzo. Il conduttore le ha però fatto notare che la sua reazione non sembrava affatto quella di uno scherzo, motivo per il quale la produzione è intervenuta prendendo questo serio provvedimento. Su Twitter, però, è esplosa la rabbia dell’ex concorrente che avrebbe avuto qualcosa da dire: “La mia voglia di sfondare quella ca*o di porta rossa e piombare in casa“.

E ancora: “Riassunto: scaricata la colpa per insabbiare una porcata. Fine“. Inoltre, ha ironizzato con una frecciatina al veleno sulla sola presenza in studio di Patrizia Rossetti, con cui spesso Daniele ha litigato, a scapito di tanti altri suoi amici: “Patrizia che mi ama seduta davanti.. Wilma Attilio George Salatino Antonio al bar..“. Tanti, brevi messaggi che hanno un unico comune denominatore: l’amarezza mista a rabbia per una decisione che, secondo Dal Moro, è stata sconsiderata.

La mia voglia sfondare quella cazzo di porta rossa e piombare in casa #oriele — Daniele Dal Moro (@DanieleDalMoro1) March 20, 2023

Riassunto: scaricata la colpa per insabbiare una porcata.

Fine #GFvip #oriele — Daniele Dal Moro (@DanieleDalMoro1) March 20, 2023













