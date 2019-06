Martina Nasoni e Daniele Dal Moro/ Insieme per soldi? “Quando leggo queste boiate…”

Il Grande Fratello 2019 si è concluso una settimana fa con la vittoria di Martina Nasoni ma, a quanto pare, la bella “ragazza dal cuore di latte” dalla casa non ha portato via solo il maxi assegno della vittoria ma anche un potenziale nuovo amore, ovvero il suo Daniele Dal Moro. I due si sono avvicinati molto in casa ma poi tutto era naufragato, a quanto pare, proprio per il poco interesse di lui. Tutto però è cambiato fuori dalla casa visto che Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono spesso insieme tanto che si parla di una vera e propria coppia ormai. Su Instagram le polemiche però non mancano e il giovane è finito sotto accusa da parte di chi pensa che lui sia con Martina Nasoni solo per via dei soldi della vittoria e per qualche copertina. Daniele era sbottato già nei giorni scorsi e lo stesso ha fatto nelle scorse ore parlando di “boiate” riferendosi proprio a queste accuse arrivate via Instagram.

IL LUNGO SFOGO DI DANIELE DAL MORO

In particolare, Daniele Dal Moro si è preso due minuti di tempo per rispondere a chi lo accusa con un lungo sfogo nelle storie di Instagram, sicuro che sia necessario “far valere il proprio pensiero davanti a chi ti vuole far passare per una persona che non sei”. Secondo il gieffino questo significa volersi bene e scrive: “Ragazzi non vi preoccupate, ogni volta che leggo delle boiate mi faccio una risata, state tranquilli…. Sempre con rispetto anche se altri a te non lo portano. Ad ogni modo grazie a tutti voi che vi preoccupate per me e mi mostrate ogni giorno il vostro affetto. Siete unici”. Al momento Martina non si è schierata in difesa di Daniele dal Moro ma siamo sicuri che sarà il tempo a sistemare tutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA