Martina Nasoni e Daniele Dal Moro/ Insieme a Verona dopo la dichiarazione di lui

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, dopo il Grande Fratello 2019, sono sempre più vicini. Conclusa l’avventura nella casa più spiata d’Italia durante la quale si erano allontanati, Martina e Daniele, in questi primi giorni di vita normale, sono molto vicini. I due, durante la festa del Grande Fratello si sono mostrati molto affiatati e, ai microfoni di Pomeriggio 5, hanno confermato di aver dormito insieme. Tuttavia, ad alimentare le speranze dei fans che sognano di vederli insieme felici e innamorati è Vladimir Luxuria che, ospite dell’ultima puntata di Turchesando su Radio Italia Anni 60, la trasmissione radiofonica condotta da Turchese Baracchi, ha lanciato uno scoop sulla vincitrice del Grande fratello 16 e sul bell’imprenditore veronese.

MARTINA NASONI E DANIELE DAL MORO INSIEME A VERONA: LO SCOOP DI VLADIMIR LUXURIA

Stando a quello che ha raccontato Vladimir Luxuria, subito dopo la finale del Grande Fratello 2019, Daniele Dal Moro che, nella casa ha sempre detto di voler continuare a conoscere Martina Nasoni senza telecamere, si sarebbe lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione. Come se non bastasse, sembra che Daniele abbia portato Martina a Verona dopo la puntata di Live, Non è la D’Urso del 12 giugno a cui ha partecipato Martina come ospite. “Ho scoperto che Martina è andata a Verona da Daniele. […] Lei è a Verona ora. Magari durano di più Martina e Daniele che Gennaro e Francesca. Ho subodorato che subito dopo che lei è uscita dalla Casa Daniele le ha fatto proprio una dichiarazione. Lui rispetto a tutti gli altri che volevano la storia d’amore all’interno della Casa, diceva che non era il posto giusto e quindi adesso lui è intenzionato quasi più di lei. Probabilmente ieri notte hanno dormito insieme e magari lui è andato a prenderla fuori dagli studi”, ha raccontato Luxuria. Tra i due, dunque, sta nascendo l’amore?

© RIPRODUZIONE RISERVATA