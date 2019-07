Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, lite in diretta/ Stanno insieme? Lei nega e sbotta

Cosa c’è tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro? I due ragazzi stanno davvero insieme? Le cose dopo il Grande Fratello 16 sono un po’ incerte. Le ultime immagini postate su Instagram sembravano confermare che tra loro ci fosse ormai una storia, eppure la diretta di questa sera sembra smentire questa possibilità. I fan non si aspettavano, però, che a negare tutto fosse proprio Martina, per di più in modo anche abbastanza infastidito. I fan, infatti, hanno approfittato della diretta su Instagram per chiederle dei suoi rapporti con Daniele e da quanto stessero insieme, ma la Nasoni ha tagliato corto: “Da quanto tempo stiamo insieme? A parte che non stiamo insieme…” Parole, quelle di Martina, che hanno lasciato i fan con una serie di punti interrogativi.

Martina e Daniele, lite in diretta su Instagram poi…

Ma è proprio durante questa diretta su Instagram che fa capolino Daniele Dal Moro. I due si stuzzicano, ma si comprende che l’ex gieffino ha fatto qualcosa per far arrabbiare Marina che, infatti, ad una sua risatina, replica: “Ma che te ridi? Inizia a mette a posto la capoccia. Non farmi parlare, non facciamo capire che sto nera” poi prosegue “Daniele forse non hai capito. Aspetta che dopo ti chiamo, ti faccio un altro discorsetto. Forse non hai capito bene com’è la situazione”. I toni, però, si rilassano un po’, e molti capiscono che tra i due potrebbe esserci stata una lite che ha portato Martina a dichiarare che non stanno insieme. Ma è veramente questa la verità? I dubbi rimangono, almeno per ora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA