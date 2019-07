Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si sono lasciati?/ L’annuncio di lei e la crisi…

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si sono lasciati? Non sappiamo bene se stiano mai stati insieme ma quello che è certo è che c’è aria di maretta tra i due visto che sui social nelle scorse ore è successo di tutto. I fan del Grande Fratello non hanno mai capito fino in fondo che tipo di rapporti li abbia legati in realtà visto che nella casa lei sembrava molto preso e lui sfuggente ma dopo li abbiamo visti insieme molte volte, forse solo per pubblicità o qualcosa di più, tra messaggi, uscite e frecciatine social, e adesso? Tutto sembra essere finito ieri quando lei ha usato i social per annunciare la fine della loro storia (che loro stessi non hanno mai definito tale) e lui si è detto scioccato nelle storie perché convinto che, al suo ritorno dalle vacanze, si sarebbero visti ancora. Dove sta la verità quindi?

LE PAROLE DI MARTINA E LO SFOGO DI DANIELE DAL MORO

Proprio Martina Nasoni ha preso la parola sui social ieri sera parlando in modo un po’ malinconico di Daniele Dal Moro sottolineando il fatto che lei le occasioni ama coglierle e non vivere con il rimpianto di non averlo fatto e questo ha messo in allerta i fan. In particolare, la gieffina ha confidato sui social: “Io sono un’eterna romanticona, ci credo, ci credo fino in fondo, poi però non sempre le cose vanno come uno spera. Ma niente panico… Preferisco comunque provarci nelle cose, che avere il rimpianto di non averlo proprio fatto“. La cosa non è passata inosservata tanto che è arrivata fino all’orecchio di Daniele Dal Moro che prima ha deciso di rispondere in diretta a queste parole ma poi ha perso la pazienza chiudendo in fretta il discorso e liquidando i fan: “Per quanto le voglia bene, un bene dell’anima, per quanto mi faccia girare le palle, perché vi garantisco che per Martina voglio un bene che per farvi capire se potessi vendermi un rene per vederla felice lo farei, però detto questo ogni persona è fatta a modo suo. Lei è una che quando una cosa con me non le va a genio, ha la luna, mi vomita ogni cosa addosso. Poi per carità io ho il difetto che mi lego le parole che mi vengono dette, ognuna c’ha i suoi modi”. Tra i due è sicuramente successo qualcosa ma niente vieta che le cose possano chiarirsi, i fan attendono con ansia la prossima storia per capire come è andata a finire.

