Martina Nasoni/ L’amico di Daniele Dal Moro ci prova: “Sposa me, lui è un cogl*one”

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro fidanzati o solo amici? A distanza di ormai due mesi dalla fine del Grande Fratello di Barbara d’Urso si parla ancora di loro, di una delle coppie che era quasi nata all’interno della casa e, forse, non è cambiata molto poi fuori e lontano da Cinecittà. La bella ragazza con il cuore di latte è tornata a casa e tiene compagnia ai suoi fan con le #chiccedeiNasoni e i suoi prodotti di bellezza ma, tra una diretta e una foto su Instagram, sembra proprio che il guizzo di Daniele Dal Moro sia sempre attivo. Anche nelle ultime ore i due sono stati protagonisti di un teatrino che ha convinto i fan che a legare i due ci sia qualcosa di più dell’amicizia nonostante le smentite dei diretti interessati, ma cosa è successo di così diverso dal solito?

LA GELOSIA DI DANIELE DAL MORO E LE FRECCIATINE DI MARTINA NASONI

A stuzzicare il gossip dei fan del Grande Fratello, di Martina Nasoni e di Daniele Dal Moro ci hanno pensato i social e, in particolare, un amico di quest’ultimo che, a quanto pare, ha posato gli occhi sulla bella vincitrice del reality di Canale 5. In un’apparente notte tranquilla, Daniele ha preso di mira l’amico Nico fino a che anche Martina non è intervenuta proprio per dire la sua sulla questione fidanzamento/matrimonio. E’ stato a quel punto che Nico ha voluto dire la sua invitando la bella gieffina a mollare la presa su Daniele e pensare a lui. In particolare, l’ha spiazzata via social al grido di: “Daniele è cogl…e. Sposa me!”. L’ex gieffino inerme ha assistito al teatrino tra le risate di lei e dei fan e alla fine ha commentato, forse davvero poco incisivo: “Nico ci prova con Martina!”. I due non saranno fidanzato o altro ma sicuramente sanno regalare ai fan quello che vogliono.

