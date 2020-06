Martina Nasoni e Matteo Guidetti fidanzati?/ Impazza il gossip fra tag, foto e video

Le luci del gossip si sono accese nelle ultime ore su Martina Nasoni, ex vincitrice del Grande Fratello 16, nonché la famosa “ragazza col cuore di latta” del giovane talento Irama. Pare infatti che Martina, stando a quanto riportato da Gossipetv.com, abbia un flirt con Matteo Guidetti di Uomini e Donne. A sganciare la bomba sono stati i ragazzi del Vicolo delle News, secondo cui vi sarebbero diversi indizi che farebbero appunto pensare alla coppia di cui sopra. Sembra infatti che i due abbiano iniziato a seguirsi su Instagram da diverso tempo, ed inoltre si sarebbero conosciuti anche dal vivo. Pare che Martina e Matteo si siano visti a Riccione e che poi siano stati insieme a Milano Marittina, sempre in Emilia Romagna, nello stesso hotel con degli amici. A conferma di ciò, il fatto che lo stesso Guidetti abbia taggato il posto in cui alloggiava, mentre la Nasoni ha semplicemente fatto un filmato degli arredamenti del posto, identico praticamente a quello dove si trovava appunto il corteggiatore di UeD.

MARTINA NASONI E MATTEO GUIDETTI: GLI INDIZI

Inoltre, pare che sia stato pubblicato un video da parte di Matteo in cui si sente la voce di Martina durante un brindisi, anche se il viso dell’ex vincitrice del Grande Fratello non compare mai in schermo. E non finisce qui perchè Vicolo delle News ha pubblicato anche un altro filmato in cui si vede Ilenia, amica di Martina, nello stesso hotel di Guidetti. Cosa sta succedendo quindi? Si domandano gli amanti del gossip. Di certo parlare di una relazione d’amore è troppo prematuro, ma non è da escludere che fra i due vi sia un flirt, un’attrazione, che potrebbe magari sfociare in qualcosa di più importante con il passare dei giorni. Del resto entrambi vengono da due storie finite male, con Martina che è appena uscita dalla relazione con Daniele Dal Moro, altro concorrente del Gf, decisamente turbolenta. Matteo, invece, deve ancora superare il rifiuto di Shaimi a Uomini e Donne. Insomma, cosa c’è di meglio che consolarsi?



