Martina Nasoni, ex fidanzata Daniele Dal Moro/ Il primo incontro al Grande Fratello…

Martina Nasoni, ex fidanzata Daniele Dal Moro: il flirt nato al Grande Fratello

Molto schivo e riservato, della vita privata di Daniele Dal Moro si sa davvero poco. L’unica certezza è il flirt che ha avuto con Martina Nasoni. Daniele e Martina hanno partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello che la Nasoni ha poi vinto. La giovane, sin dal primo incontro con Daniele, non ha mai negato di aver provato subito un interesse nei suoi confronti. Interesse che, inizialmente, sembrava ricambiato. Sotto le telecamere, tra Martina e Daniele non sono mancati i momenti di tenerezza che li hanno portati, poi, a dormire anche insieme.

Tra i due, tuttavia, all’interno della casa di Cinecittà, non è mai nata una vera relazione. Un rapporto che ha portato Daniele e Martina a scontrarsi ripetutamente a causa dei diversi caratteri. Concluso il reality, poi, hanno provato a creare una relazione vedendosi spesso, ma nonostante il feeling, non la liason non si è trasformata in una vera storia d’amore.

Martina Nasoni, ex fidanzata Daniele Dal Moro: l’amore mai nato

Tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro che, attualmente, è single, sembravano esserci tutte le premesse per una bella storia d’amore. tuttavia, la voglia di Daniele di non tuffarsi in una relazione importante ha fatto naufragare tutto. Dopo l’addio definitivo, Martina, sui social, si è lasciata andare ad una riflessione parlando proprio d’amore. “Lo so che ti sembra smielato, ma l’amore è passione ossessione qualcuno senza cui non vivi. Io ti dico: “Buttati a capofitto! Trovati qualcuno che ami alla follia e che ti ami alla stessa maniera!”.

Da parte sua, Dal Moro, sempre sui social, aveva provato a spiegare cos’è per lui l’amore vissuto a trent’anni. “Poi cresci e scopri che una storia d’amore non è solo sorrisi inaspettati, lenzuola d’amore e trampolini nella pancia”. Con il cuore libero, Daniele troverà l’amore nella casa?











