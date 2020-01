Martina Nasoni, ex fidanzata Daniele Dal Moro/ Lui a Uomini e Donne, lei sul web…

Daniele Dal Moro è davvero il nuovo tronista di Uomini e Donne. I gossip degli ultimi giorni si sono rivelati concreti: l’ex gieffino siede sul trono dello show di Canale 5. Inevitabilmente chi ha seguito la sua avventura al GF ha iniziato a chiedersi come abbia reagito alla notizia la sua ex fidanzata Martina Nasoni. I due si sono conosciuti proprio al Grande Fratello, la loro è stata una frequentazione abbastanza turbolenta conclusasi, però, al meglio. Una volta fuori la relazione ha avuto infatti un seguito ma per pochi mesi, poi tutto si è concluso. Pareva ci fosse qualche spiraglio per un possibile ritorno di fiamma ma non è stato così. Oggi, dunque, Daniele cerca l’amore a Uomini e Donne, ma come avrà reagito Martina a questa notizia?

Martina Nasoni, come ha reagito al trono di Daniele Dal Moro?

Spulciando sul suo profilo Instagram sono tanti i fan di Martina Nasoni a chiederle come stia dopo la notizia. “Marti lui è davvero il nuovo tronista..io non riesco a crederci..solo con te non voleva fare queste cose..presa a pesci in faccia fino all’ultimo” scrive una fan, mentre un’altra nota “Dove sono ora tutti quelli che difendevano il caro Daniele, tutti zitti”; e ancora “Cosa ne pensi di Daniele tronista? Tu meriti davvero di meglio!” Martina per ora non risponde alle domande dei fan né dice la sua sulla novità ma si mostra nelle storie di Instagram pronta a fare il suo ingresso nello studio di Pomeriggio 5, dove sarà oggi ospite. Che possa dire qualcosa su Daniele e sul suo arrivo a Uomini e Donne proprio nel corso della puntata?

