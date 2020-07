Martina Nasoni fidanzata con il tatuatore Christopher?/ Dopo Mattia Guidetti, cena…

Nuovo amore per Martina Nasoni? La vincitrice del Grande Fratello 13, archiviata la storia con Daniele Dal Moro, avrebbe cominciato a frequentare l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Mattia Guidetti. Secondo alcuni indizi raccolti dal Vicolo delle News, però, la frequentazione tra Martina e Mattia sarebbe già finita. La Nasoni, infatti, starebbe frequentando il tatuatore Christopher, conosciuto durante una cena a Milano con l’amica Guendalina Canessa. Dopo quel fatidico incontro, i due avrebbero cominciato a seguirsi sui social e, soprattutto, a frequentarsi assiduamente. Come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, Martina avrebbe accompgnato il tatuatore anche alla festa di compleanno di un amico. I due, però, non si sarebbero mai mostrati insieme nelle scorse settimane anche se alcuni dettagli come la mascherina e la tuta bianca della Nasoni non sono passati inosservati ai fans.

MARTINA NASONI E CHRISTOPHER: NATO UN AMORE?

Se con Mattia Guidetti non ha funzionato, con Christopher, Martina Nasoni troverà davvero l’amore? Dopo una serie di indizi che hanno scatenato rumors su una loro frequentazione, come fa sapere il Vicolo delle News, negli scorsi giorni, la vincitrice del Gf 16 e il tatuatore sono usciti allo scoperto mostrandosi per la prima volta a cena. Una frequentazione alla luce del sole tra la Nasoni e il tatuatore Christopher che, per il momento, renderebbe felice la giovane ternana. Tra i due, dunque, nascerà davvero l’amore? Romantica e innamorata dell’amore, Martina non nasconde la voglia di trovare un fidanzato. Finora, tuttavia, le sue frequentazioni non sarebbero state molto fortunate. Con Christopher andrà diversamente? I fans glielo augurano.



