Martina Nasoni/ La verità su Daniele Dal Moro dopo la notte a Verona (Pomeriggio 5)

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro spiazzano i fans mostrandosi nuovamente insieme sui social. La vincitrice del Grande Fratello 2019 torna in tv oggi, martedì 10 settembre, ospite di Pomeriggio 5, per raccontare la verità sul suo rapporto con l’imprenditore veronese. Ai microfoni di Barbara D’Urrso, dunque, la giovane ternana svelerà cos’è accaduto nelle ultime settimane? Dopo essersi frequentati per diverse settimane subito dopo la fine del reality show di canale 5, Daniele e Martina aveva deciso di mettere un punto alla loro conoscenza e percorrere strade diverse. I due, infatti, oltre ad aver smesso di seguirsi sui social, si sono lanciati anche frecciatine a distanza. Qualcosa, però, è cambiato. Lontani dalle luci della ribalta e dai social, Dal Moro e la Nasoni sono riusciti a recuperare il loro rapporto ed oggi i fans tornano a sognare di vederli nuovamente insieme.

MARTINA NASONI E DANIELE DAL MORO DI NUOVO INSIEME? LA VERITA’ A POMERIGGIO 5

Sorridenti, felici e sereni, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno trascorso una piacevole serata all’Arena di Verona. I due gieffini si sono divertiti assistendo allo spettacolo musicale di Rtl 102.5 per poi concedersi una cena con Michela Dal Moro, sorella di Daniele e gli amici di quest’ultimo. I fans hanno immediatamente notato una diversa luce negli occhi di Daniele e Martina, convinti che, insieme, stiano davvero bene. I due, dunque, avranno deciso di conceders una seconda possibilità o avranno semplicemente capito di poter essere solo amici salvaguardando così la parte più bella del loro rapporto? A svelare qualcosa in più sarà Martina nel salotto di Barbara D’Urso, pronta a raccogliere un eventuale scoop sentimentale.





